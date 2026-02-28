«Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко

Иногда сериал начинают смотреть из-за истории, а остаются — из-за ощущения. «Встать на ноги» сначала кажется криминальной драмой о прошлом, которое настигает спустя 20 лет.

Бывший заключенный по кличке Старый выходит на свободу и узнает, что у него есть взрослая дочь Оля с ограниченными возможностями. И что человек, за которого он сел, давно живет спокойно и обеспеченно.

Но проект быстро уходит от банального сюжета про месть. Это история про неловкие попытки стать отцом, про вину, которую невозможно вычеркнуть, и про людей, которым поддержка нужна сильнее, чем они готовы признать. Оля сначала отталкивает Старого, но постепенно видит за грубостью живого человека.

Главный плюс сериала зрители неожиданно нашли не в драматургии. Они говорят о музыке.

«Сразу и не вспомню российский сериал, для которого саундтрек был бы таким же важным элементом, как для "Встать на ноги". Пятый эпизод длится всего 43 минуты, и за это время вы можете услышать аж 11 песен. Почти каждая – абсолютный топ. Подбор треков потрясающий. Причем, в отличие, например, от "Слова пацана", которое ассоциируется с "Пыялой", в этом сериале нет главенствующей музыкальной темы, затмевающей все остальное. И хотя впоследствии "Встать на ноги" будут вспоминать, вероятно, по блестящему дуэту Ершовой и Куценко (или по монологам Гоши), я бы сказал, что саундтрек здесь – буквально третий главный герой», - пишет автор блога «Культовые российские сериалы».

Новые серии выходят по четвергам:

6-я серия 5 марта

7-я серия 12 марта

8-я серия 19 марта

Шестой эпизод еще впереди, но разговор о сериале уже идет не только вокруг сюжета. «Встать на ноги» — редкий случай, когда музыка перестает быть фоном и становится нервом истории. И это то, что делает проект заметным на фоне остальных.