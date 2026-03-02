Очень сильный шаг: по какой причине Хюррем отдала свое кольцо и кому в сериале «Великолепный век»

Любовь Хюррем и Сулеймана покорила зрителей популярного сериала. Они прошли и огонь, и воду, и медные трубы. Султан много раз отправлял любимую в ссылки. Но каждый раз чувства Сулеймана к ней только усиливались. Одним из знаков его глубокой привязанности к славянской красавице стало изумрудное кольцо, которое султан подарил ей.

Когда Сулейман решил даровать своей любимой свободу, он столкнулся с непокорностью своей хасеки, ведь Роксолана желала не просто независимости, она хотела статуса настоящей супруги. В проекте «Великолепный век» показано, как, отказавшись провести хальвет с султаном, Хюррем была отправлена в ссылку. В это время её враги радовались, считая, что Хюррем переступила все допустимые границы. Особенно счастлива была Махидевран, ведь теперь именно ее готовили к встрече с повелителем.

Роксолана была в смятении, она боялась и сомневалась, не зная, правильно ли поступает, ведь могла потерять все. Тогда она решилась на решающий шаг: с помощью Бали-бея Хюррем передала изумрудное кольцо Сулейману, но сделала это не лично. Отдав кольцо, она продемонстрировала свою любовь к падишаху, подчиняясь его воле и покидая его, но в то же время она утратила веру в его чувства, зная, что султан осознавал истинную ценность этого украшения для нее. Таким образом, оставить это кольцо было для Хюррем очень сильным шагом.

Вероятно, ее действие было вызвано тем, что, расставаясь с любимым, она всегда возвращалась с победой. На этот раз хасеки испытывала отчаяние, но надеялась, что, видя кольцо каждый день, Сулейман поймет, что ему нужна только она, и это действительно произошло. Так что Хюррем двигали как расчет, так и искренние чувства, именно поэтому она решила расстаться со своим кольцом.