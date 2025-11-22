Всплыло спустя 20 лет: Нолан рассказал о неснятой «Трое», над которой уже даже начал работать

Режиссёр впервые раскрыл, как близко подошёл к своему историческому эпосу — и почему проект у него забрали.

Кристофер Нолан дал интервью Empire, где неожиданно вспомнил фильм, который мог стать одной из его самых масштабных работ. Речь о «Трое» — картине, к которой режиссёр был официально прикреплён в середине 2000-х.

Что именно Нолан успел сделать

По словам постановщика, студия Warner Bros. привлекла его к разработке будущего эпика.

Нолан заявил:

«Изначально Warner Bros. наняла меня для "Трои". Вольфганг [Петерсен] разработал его…».

Режиссёр подчеркнул, что серьёзно взялся за работу: долго продумывал визуальные образы, включая Троянского коня, и искал подход к миру Древней Греции.

Но проект ускользнул

В этот момент студия неожиданно изменила свои планы и решила отдать «Трою» обратно Вольфгангу Петерсену.

Нолан объясняет, что это произошло, когда Warner Bros. отказалась от другой идеи Петерсена — его версии «Бэтмен против Супермена». Итогом стало решение вернуть режиссёру «Трою», а Нолану предложить другой проект.

Как это изменило карьеру режиссёра

В качестве «утешительного» проекта студия предложила Нолану «Бэтмен: Начало», который позже превратился в одну из самых известных трилогий XXI века.

А «Троя» с Брэдом Питтом вышла в 2004 году, собрав в мировом прокате 490 млн долларов.

Возвращение к Древней Греции всё же состоится

Спустя годы Нолан всё-таки вернётся к античности: режиссёр готовит «Одиссею», которая выйдет в международном прокате 17 июля 2026 года.

Также прочитайте: Миры будущего, где даже счастье опасно: 5 новых фантастических сериалов, о которых говорят все и ставят высшие баллы