Всплакнули на «Ките», за который Фрейзер получил «Оскар»? Он готов вновь растрогать всех в новом фильме — даже 270-килограммового грима не понадобилось

На этот раз на экране покажут простую, но очень милую историю.

Имя Брендана Фрейзера, известного по фильмам 90-х и нулевых «Джордж из джунглей» и «Мумия», совершил триумфальное возвращение в большом кино с фильмом «Кит» в 2022 году. Его игру отметили критики, вручив актеру премию «Оскар».

С тех пор Фрейзер будто снова пропал с экранов. Но сейчас со своей новой картиной «Семья в аренду» он готовится даже побить успех «Кита»

Сюжет фильма «Семья в аренду»

Американский актер в Токио находится в отчаянном положении — карьера не складывается, а сниматься приходится лишь в нелепой рекламе. Случайная вакансия в необычном агентстве меняет всё: теперь он становится «семьёй напрокат» для одиноких японцев.

Герой примеряет роли мужа, отца и брата для разных клиентов. С каждым новым заданием он всё глубже погружается в чужие судьбы, а грань между профессиональной игрой и искренней привязанностью начинает исчезать. Ему предстоит столкнуться с главным вопросом — где заканчивается работа и начинается настоящая жизнь?

Брендан Фрейзер в фильме «Семья в аренду»

Фильм «Семья в аренду» с Бренданом Фрейзером собрал в американском прокате 3,2 миллиона долларов за первые выходные, обогнав стартовые показатели «Кита». Критики высоко оценили картину — 87% на Rotten Tomatoes против 64% у предыдущей работы актёра.

Уже звучат прогнозы о возможной номинации на «Оскар», а Фрейзера называют претендентом на награду за лучшую мужскую роль.

«Фильм дарит неожиданное вдохновение», «Это душевная история о том, как семья находится там, где её совсем не ждёшь», — пишут в Сети.

