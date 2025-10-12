Всем фанатам «Черного зеркала» обязателен к просмотру этот сериал от Netflix: в нем будущее не просто жестокое, но и смешное

Если вы скучаете по временам, когда «Чёрное зеркало» поражало не эффектами, а идеями, — у Netflix уже есть достойная альтернатива. «Любовь. Смерть. Роботы» — это не просто набор футуристических короткометражек.

Это серия визуальных экспериментов, где каждая история — удар током, заставляющий переосмыслить привычный мир технологий, тела и сознания.

Когда искусственный интеллект шутит, а человечество не замечает

«Чёрное зеркало» всегда играло на страхе перед технологиями — рейтинговые соцсети, чат-боты умерших, копии сознания. Но «Любовь. Смерть. Роботы» идёт дальше: его миры ещё сумасшедше красивее, циничнее и... человечнее.

Здесь разумный йогурт захватывает Землю, роботы устраивают экскурсию по руинам цивилизации, а старый пылесос мстит владельцу за небрежность. Каждая серия — как микроскопический фильм с собственным стилем, будь то 2D-анимация, пластилиновый гротеск или почти фотореалистичный киберпанк.

От кошмаров к восторгу: почему это не просто пародия на «Чёрное зеркало»

У «Любовь. Смерть. Роботы» нет единого тона. Там, где Чарли Брукер погружает зрителя в депрессию, антология Netflix позволяет дышать. Сегодня она смеётся, завтра пугает, а послезавтра рассказывает о симуляции, где герой живёт в иллюзии любви — и не хочет просыпаться.

Почему стоит включить прямо сейчас

Это сериал, который не боится менять облик. Каждая серия — лаборатория без правил. Можно смотреть в любом порядке, но эффект один: чувство, что ты прикоснулся к будущему телевидения.

«Любовь. Смерть. Роботы» — это то, чем «Чёрное зеркало» могло бы стать, если бы позволило себе немного безумия. И с рейтингом 89% на Rotten Tomatoes это безумие, которое стоит пережить.

