Прислушайтесь и все поймете: кто озвучивает Илью Муромца — оказалось, два актера, а не один

24 февраля 2026 20:04
Кадр из мультфильма «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», соцсети

Илья Муромец является одним из главных героев мультивселенной о богатырях.

Мультфильмы «Три богатыря» уже на протяжении многих лет остаются одной из самых популярных анимационных франшиз в России. Яркие персонажи, юмор и узнаваемые характеры сделали эти истории любимыми среди зрителей разных возрастов. Однако успех проекта зависит не только от сценариев и анимации, но и, в первую очередь, от озвучки.

Актеры, которые озвучивают персонажей, придают им индивидуальность и живые эмоции. Многие зрители могут узнать героев по первым фразам, но не всегда знают, кто стоит за их голосами. Давайте разберемся, кто озвучивает Илью Муромца в мультфильмах «Три богатыря».

Самый сильный из богатырей Илья Муромец символизирует силу, прямоту и честность. Однако именно этот персонаж стал ярким примером того, что в франшизе некоторых героев озвучивали разные актеры.

В мультфильме «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» его озвучивал Валерий Соловьев. Позже роль перешла к Дмитрию Быковскому-Ромашову, который продолжает озвучивать Илью Муромца до сих пор. Грубоватый и мощный тембр Быковского-Ромашова усилил образ богатыря. Можно сказать, что смена актера не нарушила целостности персонажа, а, наоборот, помогла подчеркнуть его силу и суровый характер.

Камилла Булгакова
