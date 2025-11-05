Всего за сутки сериал с Шоном Бином стал хитом стримингов США: FlixPatrol поставил его на первое место

Карьера Шона Бина — череда смертей и триумфов. От Боромира до Неда Старка, от благородства до трагедии — он всегда умирал красиво. Но в этот раз всё иначе: его новый герой жив, опасен и, судя по реакции зрителей, чертовски харизматичен.

Возвращение легенды

Сериал «Робин Гуд» вышел 2 ноября на MGM+ и уже через сутки оказался в числе самых популярных шоу на стриминговых сервисах США, обогнав даже «Чужестранку». По данным FlixPatrol, проект уверенно занял первое место и получил 80 % положительных отзывов на Rotten Tomatoes — редкий случай для исторического сериала, где мечи и вера переплетаются с политикой и мифом.

Создатели Джонатан Инглиш и Джон Гленн предложили зрителям не очередную сказку о «весёлых разбойниках», а новый взгляд на легенду — с мрачными оттенками, языческими мотивами и мистикой Шервудского леса. Здесь Робин (Джейк Паттон) и Мэриан (Конни Нильсен) не просто борцы с властью, а дети двух миров — саксонского и нормандского — которых история сама сталкивает лицом к лицу.

Шериф Ноттингема, которого невозможно ненавидеть

Бин играет шерифа Ноттингема — не карикатурного злодея, а сложного, почти шекспировского персонажа. Уставший, умный, опасный. В нём легко узнать отголоски Боромира — ту же благородную усталость и трагическое чувство долга.

Критики отмечают, что именно Бин делает сериал живым: его шериф не просто противостоит Робину, он символизирует систему, которая рушится под тяжестью собственной власти.

Робин Гуд XXI века

В «Робине Гуде» 2025 года меньше балагана и больше философии. Вместо стрельбы из лука — дуэли мировоззрений, вместо баллад — шёпот леса и пепел старой веры. Здесь даже легенда о справедливости звучит тревожно: как далеко можно зайти, борясь за добро?

Шон Бин, которому пророчат новые награды, уже готовит два проекта к концу года — драму «Анемона» и анимационный боевик «Солдат-изгой». Но, кажется, именно этот «Робин Гуд» напомнил всем, за что его любят: за способность превращать даже отрицательного героя в символ времени.

Новые серии выходят по воскресеньям на MGM+ до 28 декабря. И, судя по реакции зрителей, у этого «Робина Гуда» все шансы стать легендой не только в лесах Ноттингема, но и в рейтингах.

