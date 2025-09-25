Всего за неделю взлетел на 2 место в рейтинге: этот сериал Netflix называют копией «Укрытия», но зрителям нравится

Впрочем, рейтинги куда ниже, чем у оригинала.

Научно-фантастический триллер Apple TV+ «Укрытие» задал высокую планку — крепкая адаптация романа, 90 % положительных отзывов на Rotten Tomatoes и восторженные рецензии.

На этом фоне неожиданным хитом Netflix стала испанская драма «Бункер для богачей» — сериал с почти противоположной репутацией. Рейтинг критиков — всего 20 %, зрителей — 55 %. Но несмотря на разгромные отзывы, проект взлетел во внутреннем чарте Netflix, заняв второе место среди всех шоу.

О чём сериал «Бункер для богачей»

Создатель «Бумажного дома» Алекс Пина снова играет с темой замкнутого пространства. На этот раз это не банк и не монета, а роскошный подземный комплекс «Кимера».

Восемь серий первого сезона рассказывают, как несколько сверхбогатых семей оказываются взаперти из-за угрозы глобальной катастрофы. Идеальные интерьеры превращаются в золотую клетку: наружу нельзя, а внутри всплывают старые обиды, тайные романы и борьба за власть.

Критики против зрителей

Рецензенты назвали проект «поверхностным и перегруженным штампами». Но у зрителей сработал другой фактор: имя Алекса Пины и жанровый нерв.

После успеха «Бумажного дома» любая его премьера вызывает ажиотаж, и даже скептический приём критиков не мешает шоу собирать миллионы просмотров.

Итог

«Бункер для богачей» — пример того, как зрительские привычки ломают прогнозы. Критики видят в нём набор клише, а аудитория — динамичный сюжет и атмосферу клаустрофобии. В итоге Netflix снова выигрывает: хайп работает, цифры растут, а обсуждение не утихает.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.