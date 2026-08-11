Всего за неделю этот фильм с Гослингом просмотрели 860 000 000 минут: неудивительно, что его считают главным хитом 2026 года

Казалось бы, после впечатляющего проката этому космическому эпосу уже нечего доказывать. Но «Проект "Конец света"» отправился на Prime Video — и неожиданно показал, что его приключения далеко не закончились.

Фильм Райана Гослинга стал хитом Prime Video

По данным Nielsen, за первую неделю на Prime Video «Проект "Конец света"» набрал 860 миллионов минут просмотра. Фильм вышел на стриминге 3 июля и сразу возглавил рейтинг самых популярных картин за этот период.

Причём «Аве Мария» оказался единственным фильмом, попавшим в общую десятку Nielsen вместе с сериалами и телешоу. Он занял восьмое место.

В кино фильм тоже не подвёл

Успех на Prime Video особенно приятен потому, что у картины уже был отличный старт в кинотеатрах.

При бюджете около $200 млн «Проект "Конец света"» собрал в мировом прокате $683,9 млн. То есть фильм не просто окупился — он оказался полноценным кассовым хитом.

А зрительская любовь подтверждается ещё и рейтингами: на Rotten Tomatoes картина получила 95% от критиков и 95% от зрителей.

У Райана Гослинга снова космос

В центре истории — школьный учитель Райланд Грейс, который неожиданно становится астронавтом и отправляется в далёкий космос. Его задача практически невыполнима: человечеству грозит катастрофа, а герой оказывается последней надеждой на спасение.

Именно сочетание масштабной научной фантастики, приключения и человеческой истории, похоже, и помогло фильму найти свою аудиторию.

Причём спустя месяц после премьеры на Prime Video картина всё ещё держится высоко в мировых чартах. По данным FlixPatrol, сейчас она занимает третье место среди самых популярных фильмов сервиса.

Получается довольно редкая ситуация: фильм успешно прошёл проверку и кинотеатрами, и стримингом. $683,9 млн в прокате и 860 млн минут просмотра — похоже, «Проект “Аве Мария”» действительно смог долететь до звёзд.

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