Всего за 72 часа — 76 млн просмотров: этот тизер от HBO стал вторым по популярности за всю историю телеканала

Первые кадры нового сезона уже побили рекорды, но лидерство осталось за другим проектом HBO.

Шоураннер «Дома дракона» Райан Кондал поделился впечатляющими цифрами: первый тизер третьего сезона собрал 76 миллионов просмотров за 72 часа на всех платформах.

Для HBO это почти рекорд — ролик стал вторым по успешности в истории HBO Max в социальных сетях. Такой отклик подтверждает: интерес к истории Таргариенов по-прежнему огромный.

Кто оказался на первом месте

Однако первое место удержал совсем другой проект — третий сезон «Эйфории». И здесь причина не только в популярности самого сериала.

Как с улыбкой отметил шоураннер, в HBO прекрасно понимают, откуда такой результат:

«Первое место — у третьего сезона “Эйфории”. Хотя в HBO мы понимаем: у одной только Сидни Суини в Instagram больше 76 миллионов подписчиков».

Почему это важно

Этот случай наглядно показывает, как сегодня работают просмотры и продвижение. Успех зависит не только от самой франшизы, но и от медийности актеров.

Тем не менее «Дом дракона» уверенно держится в числе главных проектов платформы — и, судя по старту тизера, третий сезон снова станет одним из самых обсуждаемых релизов HBO.