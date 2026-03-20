Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Всего за 72 часа — 76 млн просмотров: этот тизер от HBO стал вторым по популярности за всю историю телеканала

20 марта 2026 13:17
Кадр из сериала «Дом дракона»

Первые кадры нового сезона уже побили рекорды, но лидерство осталось за другим проектом HBO.

Шоураннер «Дома дракона» Райан Кондал поделился впечатляющими цифрами: первый тизер третьего сезона собрал 76 миллионов просмотров за 72 часа на всех платформах.

Для HBO это почти рекорд — ролик стал вторым по успешности в истории HBO Max в социальных сетях. Такой отклик подтверждает: интерес к истории Таргариенов по-прежнему огромный.

Кто оказался на первом месте

Однако первое место удержал совсем другой проект — третий сезон «Эйфории». И здесь причина не только в популярности самого сериала.

Как с улыбкой отметил шоураннер, в HBO прекрасно понимают, откуда такой результат:

«Первое место — у третьего сезона “Эйфории”. Хотя в HBO мы понимаем: у одной только Сидни Суини в Instagram больше 76 миллионов подписчиков».

Почему это важно

Этот случай наглядно показывает, как сегодня работают просмотры и продвижение. Успех зависит не только от самой франшизы, но и от медийности актеров.

Тем не менее «Дом дракона» уверенно держится в числе главных проектов платформы — и, судя по старту тизера, третий сезон снова станет одним из самых обсуждаемых релизов HBO.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше