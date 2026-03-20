Всего за 2 недели этот фильм Netflix установил рекорд по просмотрам: не зря его называют прямым конкурентом «Хищника»

Фильм «Военная машина» с Аланом Ритчсоном уверенно занял первое место среди всех релизов Netflix в 2026 году. Всего за две недели после премьеры он установил рекорд по просмотрам и удерживает лидерство на платформе.
О чем фильм «Военная машина»
Сюжет строится вокруг группы новобранцев-рейнджеров, которые отправляются на финальную миссию в горы. Однако задание быстро превращается в борьбу за выживание, когда становится ясно: за ними охотится существо не с Земли.
Фильм часто сравнивают с «Хищником», но у него есть свой акцент — сочетание военного триллера и научной фантастики.
Почему проект стал хитом
Во многом успех связан с Аланом Ричсоном, который после «Ричера» стал одной из главных звезд жанра. Его харизма и физическая подготовка идеально вписываются в подобные проекты.
Кроме того, фильм попал в тренд — зрители снова активно смотрят истории про замкнутые группы людей, оказавшихся один на один с неизвестной угрозой.
Будет ли продолжение
После рекордного старта разговоры о сиквеле начались практически сразу. Сам Ричсон и режиссер Патрик Хьюз уже подтвердили, что у них есть идеи для продолжения.
Пока официального анонса нет, но с такими результатами вероятность второго фильма выглядит более чем реальной.