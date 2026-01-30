Меню
Всего у двух новых российских сериалов за 2025-й год рейтинг 8.3+ — похожи друг на друга, как небо и земля

30 января 2026 12:19
Кадр из сериала «Натали и Александр», «Константинополь»

Лично нам обидно, что в список не вошел «Бар “Один звонок”», но любить его из-за этого мы меньше не стали.

2025-й подарил нам не только целую россыпь крутых сериальных «камбэков» – от «Фишера» до «Метода» – но и полноценные премьеры. «Камбэк», все тот же «Бар», и десятки других проектов очаровали зрителей, но лидеров года, судя по рейтингам, только два.

Их оценки почти равны, но сходство на этом заканчивается.

«Натали и Александр»

«Натали и Александр» (8.5) – камерная, ювелирная работа о любви Пушкина и Гончаровой. Сериал сознательно уходит от хрестоматийного гения, показывая страстного, противоречивого человека – «то бабник-кутила, то любящий свою Мадонну».

Акцент на чувствах, а не на событиях: зрители ценят «эстетику в деталях», эмоциональные сцены между супругами и попытку понять, каково это – быть музой.

«Константинополь» (8.3) – эпическая сага выживания и русский ответ «Острым козырькам». После разгрома белой армии офицер Сергей Нератов оказывается в кипящем котле Константинополя 1920-х и вынужден бороться за место под чужим солнцем.

«Константинополь»

Здесь власть, контрабанда, подпольные бои и криминальные разборки. Россияне хвалят мощную атмосферу упадка и отчаяния, драйвовый сюжет и дорогущий продакшн – сериал и правда выглядит не хуже западных премьер.

Один «лучший российский сериал» уводит в приватный мир чувств великого поэта, другой – бросает героя в водоворот истории. Один – про созидание любви, другой – про борьбу за выживание.

Ну а выбор между ними – вопрос настроения. Нам – и того, и другого. И можно без хлеба.

Фото: Кадр из сериала «Натали и Александр», «Константинополь»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
