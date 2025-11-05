Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Всего одним поступком безжаластная Садакат заслужила любовь зрителей: в новой серии «Далекого города» страсти накалились до предела

Всего одним поступком безжаластная Садакат заслужила любовь зрителей: в новой серии «Далекого города» страсти накалились до предела

5 ноября 2025 14:44
Кадр из сериала «Далекий город»

Даже женщинам пришлось взять в руки оружие.

В новом эпизоде турецкой драмы «Далёкий город» страсти достигли апогея. За два часа сценаристы прошлись катком по всем героям — кто-то ослеп, кто-то предал, а кто-то впервые в жизни стал настоящим человеком. Центральной фигурой серии стала, конечно, Садакат: женщина, которую ещё вчера многие считали безжалостной, совершила поступок, перечеркнувший все её прошлые грехи.

Садакат и Алья: враги становятся семьёй

С первых сцен ясно: Садакат не изменилась — снова говорит о разводе, снова пытается свести Дениза с Бораном. Но в этом эпизоде впервые за долгое время она срывает маску — и в ней виден не расчёт, а боль. Она плачет, видя, как мальчик бежит к Джихану, и понимает, что не способна разрушить эту связь. И когда в финале пуля летит в Алью, Садакат без колебаний бросается вперёд.

Тот самый миг, когда гордая женщина прикрывает собой невестку — будто очищение за всё, что она делала. Теперь Алья для неё не чужая, а родная. И именно этот жест стал самым сильным моментом серии.

Кайя теряет зрение — и получает любовь зрителей

Кадр из сериала «Далекий город»

Если раньше Кайя вызывал раздражение, то теперь зрители видят в нём трагического героя. Его сцена после взрыва — одна из самых сильных в сезоне.

Осознать, что мир погас, что всё — тьма, сыграно тонко, без мелодрамы. И, да, ирония сценаристов жестока: именно в тот момент, когда Кайя почти вернул кольцо Зеррин и попытался всё исправить, его жизнь рушится.

А Зеррин, узнав, что в несчастье виновен её отец Эджмель, впервые за долгое время выглядит не как жертва, а как женщина, способная на сопротивление.

Эджмель: дьявол в человеческом обличье

Если сериал и умеет поражать, то именно тем, как изящно он строит своих злодеев. Эджмель превзошёл себя: подставил сына, обманул Джихана, устроил нападение на особняк и стал причиной слепоты Кайи. Но, кажется, его дни сочтены. Глаза Джихана в финале говорят всё: больше прощений не будет.

Отдельное спасибо сценаристам за сцену, где Фидан встаёт между мужем и Наре — впервые зритель видит, как страх перед Эджмелем сменяется презрением.

Финал — словно выстрел

Когда пуля летит в Алью, время будто останавливается. Садакат бросается вперёд — и весь дом, вся история, все ссоры вдруг обретают смысл. Она спасает не только жизнь Альи, но и свою душу.

Сцена снята почти кинематографично: вспышка света, короткий крик, и затем — тишина. После такого финала понятно одно — «Далёкий город» вышел на новый уровень драмы, где каждый эпизод превращается в мини-трагедию.

Восьмая серия показала: в этом сериале нет случайных героев и простых решений. Даже те, кто казался злым, способны на подвиг. А те, кто молчал, теперь говорят пулей.

Ранее мы писали: «Клюквенный щербет» — не единственный хит: 5 турецких сериалов с рейтингом от 8 и выше.

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Наложницам султана такое не позволялось: но Александра рискнула и именно так стала той самой Хюррем Наложницам султана такое не позволялось: но Александра рискнула и именно так стала той самой Хюррем Читать дальше 4 ноября 2025
«Клюквенный щербет» покидает Доа и еще три героя — как это может случиться? А вот так! «Клюквенный щербет» покидает Доа и еще три героя — как это может случиться? А вот так! Читать дальше 4 ноября 2025
113 серия станет последней: «Клюквенный щербет» покидают сразу четыре актера — в том числе и главная героиня 113 серия станет последней: «Клюквенный щербет» покидают сразу четыре актера — в том числе и главная героиня Читать дальше 2 ноября 2025
Турки хороши не только в мелодрамах: 3 детективных сериала ничуть не хуже британских и американских — в №2 Ханде Эрчел, видели ее такой? Турки хороши не только в мелодрамах: 3 детективных сериала ничуть не хуже британских и американских — в №2 Ханде Эрчел, видели ее такой? Читать дальше 1 ноября 2025
Пятый сезон «Очень странных дел» еще не вышел, а скандал уже разгорелся: Одиннадцать устала терпеть травлю за кадром Пятый сезон «Очень странных дел» еще не вышел, а скандал уже разгорелся: Одиннадцать устала терпеть травлю за кадром Читать дальше 5 ноября 2025
Таким темпом «Клюквенный щербет» постигнет участь «Зимородка»: смотрю новые серии и удивляюсь — что вообще происходит? Таким темпом «Клюквенный щербет» постигнет участь «Зимородка»: смотрю новые серии и удивляюсь — что вообще происходит? Читать дальше 5 ноября 2025
Он начал охоту не ради Нильфгаарда: зачем Вильгефорцу Цири? Он начал охоту не ради Нильфгаарда: зачем Вильгефорцу Цири? Читать дальше 5 ноября 2025
Для тех, кто не может прийти в себя после 4 сезона «Ведьмака», Netflix выпустил спин-офф: в нем есть и Цири, и Бонарт Для тех, кто не может прийти в себя после 4 сезона «Ведьмака», Netflix выпустил спин-офф: в нем есть и Цири, и Бонарт Читать дальше 5 ноября 2025
Всего за сутки сериал с Шоном Бином стал хитом стримингов США: FlixPatrol поставил его на первое место Всего за сутки сериал с Шоном Бином стал хитом стримингов США: FlixPatrol поставил его на первое место Читать дальше 5 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше