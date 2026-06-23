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Киноафиша Статьи Всего одна серия 3 сезона, а «Дом дракона» уже лихо перекроил оригинал Мартина: нашли три главных отличия от книги

Всего одна серия 3 сезона, а «Дом дракона» уже лихо перекроил оригинал Мартина: нашли три главных отличия от книги

23 июня 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона»

У писателя битва при Глотке была немного другой.

Поклонники «Пламени и крови» ждали битву при Глотке едва ли не с момента выхода первого сезона «Дома Дракона». Это одно из самых трагичных и важных событий всего «Танца драконов», которое навсегда меняет судьбу Рейниры Таргариен и ее сторонников.

Но, как это часто бывает с экранизациями Джорджа Мартина, создатели сериала решили не ограничиваться книжной версией и внесли несколько серьезных изменений.

Рейна получила чужую сюжетную линию

Самое заметное отличие касается Рейны Таргариен. Читатели книги давно подозревали, что сценаристы объединят ее историю с историей Крапивы, и теперь это официально подтвердилось. Вместо нового персонажа именно Рейна становится всадницей Овцекрада и участвует в сражении.

В книге все было иначе. Рейна оставалась в Долине, а Крапива вместе со своим драконом отправлялась на войну.

Для сериала такое решение выглядит логичным. У зрителей уже есть эмоциональная связь с Рейной, поэтому ее участие делает трагедию намного болезненнее. Особенно потому, что именно ее появление косвенно приводит к гибели Джейкариса.

Исчезли важные последствия для будущего Таргариенов

Кадр из сериала «Дом дракона»

Еще одно серьезное изменение связано с младшими сыновьями Рейниры. В книге именно после битвы при Глотке Визерис попадает в плен, а его исчезновение становится одной из главных травм для будущего короля Эйгона III. Это событие влияет не только на характер самого правителя, но и на дальнейшую историю династии Таргариенов.

В сериале мальчиков в этой сюжетной линии пока просто нет.

Скорее всего, сценаристы решили, что персонажи еще слишком малы для таких событий. Но вместе с этим исчезает важный пласт истории, который позже сыграл огромную роль в судьбе Вестероса.

Алин получил свой звездный момент

Есть и изменение, которое многим зрителям наверняка понравится.

В сериале именно Алин из Халла убивает Шарако Лохар во время морского сражения. В книге командир Триархии переживает битву и остается важной фигурой в дальнейших событиях.

Но для экранизации такой вариант оказался эмоционально сильнее.

Это не просто эффектная сцена. Это момент, который показывает, насколько вырос сам Алин и как сильно изменились его отношения с Корлисом Веларионом. Впервые герой действует не ради признания или выгоды, а потому что готов защищать свою семью.

Больше драмы, меньше истории

Кадр из сериала «Дом дракона»

Главная особенность новой версии битвы заключается в том, что сериал делает ставку не на историческую хронику, а на личные переживания героев.

Книга рассказывает о войне и ее последствиях для целого королевства. «Дом Дракона» все чаще концентрируется на эмоциях конкретных персонажей.

Кому-то такой подход понравится, кому-то нет. Но одно уже очевидно: создатели не собираются буквально переносить «Пламя и кровь» на экран. И чем дальше развивается история, тем заметнее становится разрыв между книгой Джорджа Мартина и сериалом HBO.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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