Всего месяц в кино, 82% свежести на Rotten Tomatoes и $140 млн кассы: объявлена точная дата цифрового релиза «Губки Боба»

Мультфильм «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» совсем скоро станет доступен для домашнего просмотра. Дата онлайн-премьеры уже известна.

Да, уже сегодня, 20 января 2026 года — всего через месяц после старта проката, можно глянуть на любимых героев не выходя из дома. Для крупных студий такой быстрый переход в цифру уже становится нормой, и история с Губкой Бобом это только подтверждает.

Почему релиз решили ускорить

Полнометражный мультфильм вышел в кинотеатрах 19 декабря и за это время собрал около 140 миллионов долларов по всему миру. Для анимационного хита с известным брендом цифры оказались скорее сдержанными, особенно с учетом бюджета, который превысил 60 миллионов. В таких условиях студия сделала ставку на онлайн-аудиторию, где у проекта больше шансов дойти до своего зрителя.

«В поисках квадратных штанов» стал четвертым полнометражным мультфильмом во вселенной Губки Боба. Главный герой по-прежнему живет на дне океана, работает в любимой бургерной и умудряется попадать в приключения буквально на ровном месте. На этот раз он вместе с Патриком отправляется в самые темные и загадочные глубины океана, чтобы встретиться с призраком Летучего Голландца.

Кому стоит смотреть

Фильм рассчитан сразу на несколько поколений. Детям понравится яркая картинка и знакомые персонажи, взрослые считывают шутки и отсылки, которые традиционно прячут в мультфильмах про Губку Боба. Онлайн-релиз дает шанс спокойно посмотреть новинку дома, без кинотеатральной суеты и ожиданий больших сборов.

Цифровой формат может стать для этой истории вторым дыханием — особенно для тех, кто давно привык открывать Бикини Боттом с дивана, а не из кресла кинозала.

