Понравился скандинавский триллер «Мост»? Тогда включайте этот российский сериал – очень похож!

Понравился скандинавский триллер «Мост»? Тогда включайте этот российский сериал – очень похож!

2 апреля 2026 20:04
Кадр из сериала «Замерзшие»

Посмотрела за один вечер.

В 2022 году вышел сериал «Замерзшие». Его стоит посмотреть всем любителям мрачных и атмосферных историй.

Про сюжет

Действие разворачивается в заснеженной Карелии, где на обочине дороги находят автомобиль с телом супруги местного следователя Евгения Рудина. Это происшествие запускает цепь событий, полную напряжения и неожиданных поворотов.

Круг подозреваемых оказывается весьма обширным, ведь за годы своей работы Рудин отправил за решетку множество жителей города, и у каждого из них мог быть мотив для мести.

В итоге следователь принимает решение самостоятельно отыскать убийцу своей жены, однако руководство назначает к нему стажера Машу, которая должна предотвратить возможный самосуд со стороны Рудина, когда он выйдет на след преступника. Рудин не стесняется в своих методах. В то же время, Маше предстоит справляться с противоречивыми чувствами — она стремится остановить произвол своего напарника, но также начинает испытывать к нему симпатию.

Личная жизнь Рудина также полна трудностей. После трагической смерти жены он остается один с приемным сыном-подростком Артёмом. Несколько лет назад он увел у своего лучшего друга Сергея жену с маленьким ребёнком, и теперь Сергей пытается вернуть сына. Артем, наблюдая за жестокостью своего отчима, все чаще задумывается о том, чтобы покинуть дом. Неожиданную поддержку Рудин находит в лице Мити — странного молодого человека, работающего в похоронном агентстве. Тем временем в городке продолжают происходить новые убийства.

Про актеров

В «Замерзших» зрителей радует впечатляющий актерский состав: Лена Тронина, известная по таким проектам, как «Идентификация», «Happy End» и «Аврора», Артем Быстров, сыгравший в «Дураке», «Скажи ей» и «Контейнере», Даниил Воробьев, знакомый по фильмам «Конец света», «Аксентьев» и «Черная весна», а также Маша Лобанова, участница проектов «Контейнер», «Сама дура» и «Сестры». Наиболее заметная и глубокая роль в сериале принадлежит Быстрову, однако и другие персонажи претерпевают интересные трансформации на протяжении сюжета.

В чем же изюминка сериала

«Замерзшие» — это триллер, пронизанный зимней атмосферой. Сравнения с популярными скандинавскими сериалами, такими как «Мост» и «Убийство», напрашиваются сами собой, однако у этого проекта есть свои уникальные российские черты. В отличие от мрачных скандинавских городов, которые служат фоном для их нуаров, сериал Адильхана Ержанова привносит в историю особый местный колорит, что позволяет отнести его к карельскому нуару, являющемуся поджанром скандинавского.

Хотя «Замерзшие» вряд ли можно назвать революционным среди триллеров, этот проект успешно удерживает внимание зрителей и заставляет их с нетерпением ожидать продолжения. Сериал состоит из семи эпизодов, и он точно понравится тем, кто ценит мрачные детективные истории с напряженной атмосферой.

Фото: Кадр из сериала «Замерзшие»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Мы все еще надеемся увидеть 8 сезон: а пока давайте вспомним, чем закончился сериал «Сваты» Мы все еще надеемся увидеть 8 сезон: а пока давайте вспомним, чем закончился сериал «Сваты» Читать дальше 6 апреля 2026
3 качественных российских тру-крайм сериала, которые держат в напряжении до финала: в списке есть и «Фишер» 3 качественных российских тру-крайм сериала, которые держат в напряжении до финала: в списке есть и «Фишер» Читать дальше 6 апреля 2026
И рейтинги неплохие, и все серии уже вышли: 3 российских сериала 2026 года, которые можно посмотреть полностью И рейтинги неплохие, и все серии уже вышли: 3 российских сериала 2026 года, которые можно посмотреть полностью Читать дальше 5 апреля 2026
В этом сериале про 90-е Жарков даже круче, чем в «Первом отделе»: здесь еще и Устюгов — и оба шикарны В этом сериале про 90-е Жарков даже круче, чем в «Первом отделе»: здесь еще и Устюгов — и оба шикарны Читать дальше 5 апреля 2026
Необычный сюжет и неожиданный финал: 3 российских детектива, достойных просмотра — когда весь мир подождет Необычный сюжет и неожиданный финал: 3 российских детектива, достойных просмотра — когда весь мир подождет Читать дальше 5 апреля 2026
Уделает и Семенова, и Брагина: эти 3 сериала объединяет один актер, но зато какой — есть и хит ТВ-3 Уделает и Семенова, и Брагина: эти 3 сериала объединяет один актер, но зато какой — есть и хит ТВ-3 Читать дальше 5 апреля 2026
По Брагину из «Первого отдела» больше не скучаю, ведь нашла детектив с Вдовиченковым с оценкой 7.4 — всего лишь 8 серий По Брагину из «Первого отдела» больше не скучаю, ведь нашла детектив с Вдовиченковым с оценкой 7.4 — всего лишь 8 серий Читать дальше 4 апреля 2026
Такой Россию мы не видели: «Князь Андрей» уходит в сторону, теперь жду сериал о женских дуэлях Такой Россию мы не видели: «Князь Андрей» уходит в сторону, теперь жду сериал о женских дуэлях Читать дальше 4 апреля 2026
В духе «Ликвидации» с Машковым: новая историческая драма, которую точно стоит посмотреть — первые два эпизода пролетели махом В духе «Ликвидации» с Машковым: новая историческая драма, которую точно стоит посмотреть — первые два эпизода пролетели махом Читать дальше 4 апреля 2026
