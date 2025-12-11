Меню
«8 серий, так что скучать не получится»: у «Невского» и «Первого отдела» есть конкурент — проект от режиссера «Ментовских войн» с рейтингом 7,4

11 декабря 2025 14:15
Кадр из сериала «Контуженный»

Идеальный вариант для тех, кто обожает крепкие и мужские детективы, да еще и с налетом мистики.

«Контуженный» — тот самый случай, когда хочется сказать: вот оно, живое мясо жанра. Если вы считаете месяцы до 8 сезона «Невского» или ждёте, когда снова включат в работу героев «Первого отдела», берите этот сериал не раздумывая.

Это тот самый крепкий, прямой, немножко хмурый детектив с рейтингом 7,4 на КП, где мужчины говорят коротко, стреляют метко, а правда стоит слишком дорого.

Когда герой держится на честном слове

У «Контуженного» простой, но цепляющий нерв. Дмитрий Чистяков — бывший спецназовец, человек, который привык тащить на себе всё. И вдруг — контузия, неприятный диагноз, отстранение от службы. Мир трещит, но характер остаётся. И именно характер заворачивает историю туда, где обычная полиция заканчивается, а личное расследование начинается.

Дар, о котором он не просил

Фантастика здесь работает как резкое послевкусие — не перебивает, а подчёркивает. Чистяков вдруг понимает, что его травма открыла ему странный дар: прикоснувшись к вещи, он видит чужие воспоминания. Дар хрупкий, болезненный, но безумно кинематографичный. И да, это не суперсила — это крест. А за спиной уже смерть лучшего друга, которую слишком удобно списали на самоубийство.

«Всего в сериале 8 серий, так что скучать не получится, так как в каждой серии что то новое появляется, новая интрига закручивается. По ходу сюжета есть еще и личные истории героев. И конечно же в этом сериале авторы собрали знакомый актерский состав. В основном многие актеры вписались в роли хорошо, а может даже и слишком хорошо», — пишут зрители в Сети.

Почему сериал заходит так легко

Потому что он сделан в традиции русского брутального детектива, где важна не красивая поза, а мотивация. Потому что Батырев в роли Чистякова — редкий пример героя, которому веришь. И потому что здесь есть то, что часто теряют современные проекты: внутренний мотор. Герой не просто расследует дело — он давит время, давит болезнь, давит себя.

Для кого этот сериал

Для тех, кому нравится детектив без лишнего глянца. Для тех, кто вырос на старой школе «ментовских» историй, но хочет видеть новое. И для тех, кто любит, когда герой получает не подарок судьбы, а рану — и всё равно идёт вперёд.

Если вы скучаете по настоящему суровому детективу — «Контуженный» идеально ложится в ожидание новых сезонов ваших любимых сериалов. Здесь есть всё: атмосфера, хороший темп, герой с историей и расследование, которое тянет за собой зрителя до конца.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Контуженный»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
