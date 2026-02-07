Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала

Триллеры и детективы в последнее время пользуются особой популярностью. Выбрать из сериалов и фильмов достаточно нелегко. Однако сериал «Тайга» стоит особняком и вот почему.
О чем проект
В провинциальном городке происходит серия таинственных убийств. Нападающий выбирает только девочек из неблагополучных семей. У преступника есть явный почерк.
Расследование поручают следователю Демидову. Он отец двух дочерей и клянется остановить убийцу. Со временем он приходит к ужасному выводу: преступник находится намного ближе к его близким, чем казалось сначала.
Почему стоит посмотреть
Спойлерить мы не будем, однако финал сериала весьма необычен, связано это с личностью убийцы. Сериал заслуживает своего внимания по ряду причин. «Тайга» — это не просто история о поимке маньяка. Это психодрама о распаде реальности и о том, как герои пытаются найти опору в этом хаосе. Зрители отмечают высокую правдоподобность игры ведущих актеров. Особо выделяют их работу в тяжелых драматических сценах. Сериал глубоко погружает в атмосферу грязного провинциального городка и суровой природы. На этом фоне разворачивается тяжелая, но захватывающая история.
«Вполне качественная работа. Немного удивлен, что ее ругают за мрачность и депрессивность. А вы чего ждали от сериала про убийства маленьких девочек из неблагополучных семей в глухой провинции?»
«Посмотрела на одном дыхании все серии сразу...Актеры играли отлично, открыла для себя новые имена!»
«Классно получилось, нуарненько, респект авторам».