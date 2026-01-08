Всего 6 серий и 4 часа 24 минуты: этот испанский детектив Netflix идеально заходит под «ленивые» новогодние каникулы

Если кажется, что все громкие премьеры уже пересмотрены, у Netflix есть тихий сюрприз. Испанский мини-сериал «1992» идеально ложится на ленивые январские вечера, когда хочется и детектива, и уюта под пледом.

Это всего шесть серий, которые легко проглатываются за пару вечеров. И именно такие сериалы чаще всего оказываются самыми цепкими.

Детектив без лишней мишуры, но с интригой

История начинается с пожара, в котором погибает муж главной героини Ампаро. Женщина не верит в случайность и решает разобраться сама, взяв в напарники Ричи — бывшего полицейского и друга погибшего.

Чем дальше они заходят, тем больше трупов появляется вокруг. Все странным образом тянется к выставке, проходившей в Севилье в 1992 году.

Почему это работает даже без сложных твистов

Сюжет у «1992» предельно понятный и даже немного старомодный. Здесь нет попыток удивить сложными структурами или сломанной хронологией.

Зато есть живые персонажи, диалоги с иронией и та самая атмосфера Испании, ради которой многие включают местные сериалы. Смотреть хочется не ради гениального сценария, а ради самого путешествия по этой истории.

Алекс де ла Иглесиа и его мягкая версия

Режиссер Алекс де ла Иглесиа известен куда более жесткими и безумными проектами. В «1992» он будто сбавил обороты и сделал что-то максимально доступное. Это не его самый яркий проект, но точно один из самых легких. А для новогодних каникул именно этого часто и не хватает — сериала, который не перегружает, но затягивает.

«1992» — идеальный вариант, если хочется детектива без напряжения и долгих обязательств. Включили первую серию — и вдруг уже ночь, а вы все еще смотрите. Кстати, длительность всего сериала 4 часа 24 минуты, так что вы точно не устанете.

Читайте также: 3 мини-сериала, которые успеете посмотреть за январские праздники: а вот один сезон или все целиком — зависит только от вас