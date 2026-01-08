Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Всего 6 серий и 4 часа 24 минуты: этот испанский детектив Netflix идеально заходит под «ленивые» новогодние каникулы

Всего 6 серий и 4 часа 24 минуты: этот испанский детектив Netflix идеально заходит под «ленивые» новогодние каникулы

8 января 2026 13:46
Кадр из сериала «1992»

Не «Бумажный дом», но тоже смотрится залпом.

Если кажется, что все громкие премьеры уже пересмотрены, у Netflix есть тихий сюрприз. Испанский мини-сериал «1992» идеально ложится на ленивые январские вечера, когда хочется и детектива, и уюта под пледом.

Это всего шесть серий, которые легко проглатываются за пару вечеров. И именно такие сериалы чаще всего оказываются самыми цепкими.

Детектив без лишней мишуры, но с интригой

История начинается с пожара, в котором погибает муж главной героини Ампаро. Женщина не верит в случайность и решает разобраться сама, взяв в напарники Ричи — бывшего полицейского и друга погибшего.

Чем дальше они заходят, тем больше трупов появляется вокруг. Все странным образом тянется к выставке, проходившей в Севилье в 1992 году.

Почему это работает даже без сложных твистов

Сюжет у «1992» предельно понятный и даже немного старомодный. Здесь нет попыток удивить сложными структурами или сломанной хронологией.

Зато есть живые персонажи, диалоги с иронией и та самая атмосфера Испании, ради которой многие включают местные сериалы. Смотреть хочется не ради гениального сценария, а ради самого путешествия по этой истории.

Алекс де ла Иглесиа и его мягкая версия

Режиссер Алекс де ла Иглесиа известен куда более жесткими и безумными проектами. В «1992» он будто сбавил обороты и сделал что-то максимально доступное. Это не его самый яркий проект, но точно один из самых легких. А для новогодних каникул именно этого часто и не хватает — сериала, который не перегружает, но затягивает.

«1992» — идеальный вариант, если хочется детектива без напряжения и долгих обязательств. Включили первую серию — и вдруг уже ночь, а вы все еще смотрите. Кстати, длительность всего сериала 4 часа 24 минуты, так что вы точно не устанете.

Читайте также: 3 мини-сериала, которые успеете посмотреть за январские праздники: а вот один сезон или все целиком — зависит только от вас

Фото: Кадр из сериала «1992»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
95 % на Rotten Tomatoes и 92 балла на Metacritic: 2 сезон «Питта» выходит 8 января, но критики уже посмотрели — вот его плюсы и минусы 95 % на Rotten Tomatoes и 92 балла на Metacritic: 2 сезон «Питта» выходит 8 января, но критики уже посмотрели — вот его плюсы и минусы Читать дальше 8 января 2026
«Игра престолов» — это ведь только первая книга Мартина: почему хит от HBO не назвали «Песнь льда и огня» «Игра престолов» — это ведь только первая книга Мартина: почему хит от HBO не назвали «Песнь льда и огня» Читать дальше 8 января 2026
Когда Netflix выпустит секретный эпизод «Очень странных дел»: в Сети уверены, что настоящую концовку пока скрывают от зрителей Когда Netflix выпустит секретный эпизод «Очень странных дел»: в Сети уверены, что настоящую концовку пока скрывают от зрителей Читать дальше 7 января 2026
Считаете финал «Игры престолов» неудачным? Если бы сериал закончили, как планировали, то получилась бы вообще катастрофа Считаете финал «Игры престолов» неудачным? Если бы сериал закончили, как планировали, то получилась бы вообще катастрофа Читать дальше 6 января 2026
3 главные глупости финального сезона «Очень странных дел»: из-за них каждый второй был готов бросить сериал 3 главные глупости финального сезона «Очень странных дел»: из-за них каждый второй был готов бросить сериал Читать дальше 6 января 2026
Нейросеть сравнила детские хиты: 3 мультсериала, которые оказались в разы сильнее и полезнее «Маши и Медведя» Нейросеть сравнила детские хиты: 3 мультсериала, которые оказались в разы сильнее и полезнее «Маши и Медведя» Читать дальше 4 января 2026
Зачем в заставке «Отчаянных домохозяек» древние легенды и музейные картины: зрители расшифровали все послания Зачем в заставке «Отчаянных домохозяек» древние легенды и музейные картины: зрители расшифровали все послания Читать дальше 4 января 2026
По книгам Стивена Кинга снято более 400 картин: но только этот фильм вырвал «Оскар»— речь не про «Сияние» По книгам Стивена Кинга снято более 400 картин: но только этот фильм вырвал «Оскар»— речь не про «Сияние» Читать дальше 9 января 2026
Никаких Гаечки, Рокфора и Вжика: на самом деле героев «Чипа и Дейла» звали по-другому — постарались русские переводчики Никаких Гаечки, Рокфора и Вжика: на самом деле героев «Чипа и Дейла» звали по-другому — постарались русские переводчики Читать дальше 9 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше