Всего 6 серий, а интриг больше, чем в романе Агаты Кристи: сильный европейский детектив, который вы могли пропустить

«Кровавая свадьба» — французский детектив, который многие пропустили из-за тихого релиза, а зря. Это редкий случай, когда сериал держит не шумом, а напряжением и логикой. Всего шесть серий, но они складываются в цельную историю, где каждая деталь работает на финал.

Все начинается с аварии: парень на мопеде погибает под колесами грузовика. Проходит четыре года. В том же городе готовят роскошную свадьбу на берегу озера.

Невеста Сандра, военный жених, гости, праздник. И внезапный крик: девушку находят мертвой у обрыва. Самоубийство или убийство, пытается понять капитан полиции, тоже приглашенный на торжество. Когда появляется еще один труп, становится ясно — дело тянется из прошлого.

Медленный темп, который работает

Сериал не гонится за эффектами. Он наблюдает. Камера задерживается на взглядах, паузах, мелочах. Атмосфера маленького города, где все знакомы и у каждого есть секрет, постепенно сгущается. Ложь, ревность, старые обиды и чувство вины связывают героев крепче любых улик.

Режиссер Марвен Абдулла давно снимает детективы и уверенно держит форму. Проект ощущается как один длинный фильм, просто поделенный на главы, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд».

Детектив по классическим правилам

Над сценарием работали пять авторов, и это чувствуется в конструкции. Подозрения переходят от героя к герою (прямо как у Агаты Кристи), мотивы находятся почти у всех, расследование уходит в сторону и возвращается. Любителям классических загадок будет знакомо это удовольствие от постепенного раскрытия.

Финал не строится на шоке. Он аккуратно приводит к той самой аварии. История говорит о последствиях и памяти. Спокойный, мрачный и продуманный детектив, который легко пропустить и приятно открыть позже.