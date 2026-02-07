Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Всего 6 коротких серий, но хочется еще: детектив-головоломка со звездой «Игры престолов» начинается с финала — в 2017-м его называли лучшим

Всего 6 коротких серий, но хочется еще: детектив-головоломка со звездой «Игры престолов» начинается с финала — в 2017-м его называли лучшим

7 февраля 2026 12:19
адры из сериалов «Игра престолов», «Реллик»

Вы не остановитесь до финальных титров.

Мини-сериал «Реллик» устроен как редкая головоломка: история идет не вперед, а назад. Название не случайно — это «киллер» наоборот.

В проекте всего 6 серий, и каждая отматывает события на более ранний срок, что зрителю прямо указывают на экране. Начинается все с того, что полиция ранит предполагаемого убийцу, а дальше шаг за шагом показывают, как к этому пришли. Прием знакомый, но здесь он работает точно и без путаницы.

Следователь с личным счетом

Главный герой — детектив Габриэль Маркхэм в исполнении Ричарда Дормера, знакомого зрителям по «Игре престолов». Его персонаж не просто ведет дело, а живет им.

У Маркхэма обожжено лицо, и эта травма связана с преступником, который обливает жертв кислотой. Для него расследование давно стало личной историей. Важно не только поймать виновного, но и понять, где все началось.

Всего 6 коротких серий, но хочется еще: детектив-головоломка со звездой «Игры престолов» начинается с финала — в 2017-м его называли лучшим

Детектив, который требует внимания

Сюжет собирается как механизм: мотивы, связи, мелкие детали сходятся только к самой первой точке истории. Атмосфера мрачная, почти без просветов, с ощущением постоянного напряжения. Смотреть сериал лучше подряд, иначе легко потерять логику обратного движения.

Проект вышел в 2017 году. На «Кинопоиске» у него 6,6 балла, зато на IMDb зрители часто называют его одной из лучших британских драм года. Многие пишут, что финал оправдывает сложную структуру.

История о вине и одержимости выигрывает именно за счет движения назад: зритель видит не только преступление, но и цепочку решений, которые к нему привели. Шесть серий пролетают быстро, но оставляют долгий послевкусие.

Фото: адры из сериалов «Игра престолов», «Реллик»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Историческая справка на 1 минуту: та самая пошлая песенка из 3 серии «Рыцаря Семи Королевств» беспощадно спойлерит 2 сезон спин-оффа Историческая справка на 1 минуту: та самая пошлая песенка из 3 серии «Рыцаря Семи Королевств» беспощадно спойлерит 2 сезон спин-оффа Читать дальше 5 февраля 2026
В HBO поставили крест на этих спин-оффах «Игры престолов»: их не будет и точка В HBO поставили крест на этих спин-оффах «Игры престолов»: их не будет и точка Читать дальше 4 февраля 2026
Дейнерис раздевалась только в 1 сезоне «Игры престолов»: почему с тех пор актриса никогда не оголяется? Дейнерис раздевалась только в 1 сезоне «Игры престолов»: почему с тех пор актриса никогда не оголяется? Читать дальше 4 февраля 2026
Наконец-то у «Игры престолов» достойный конкурент: Apple TV+ экранизирует кое-кого получше, чем Джордж Мартин Наконец-то у «Игры престолов» достойный конкурент: Apple TV+ экранизирует кое-кого получше, чем Джордж Мартин Читать дальше 3 февраля 2026
Будто не на Севере живут: почему герои «Игры престолов» не носили шапок Будто не на Севере живут: почему герои «Игры престолов» не носили шапок Читать дальше 3 февраля 2026
«Интересно сняли, со всей пошлостью и кровью. Такое мы любим»: звезда «Зенита» признался, какой жесткий хит смотрит запоем «Интересно сняли, со всей пошлостью и кровью. Такое мы любим»: звезда «Зенита» признался, какой жесткий хит смотрит запоем Читать дальше 7 февраля 2026
Голливуд в пролете, а эти 2 сериала про маньяков – в топе: похлеще «Декстера» и со сценами не для слабонервных Голливуд в пролете, а эти 2 сериала про маньяков – в топе: похлеще «Декстера» и со сценами не для слабонервных Читать дальше 7 февраля 2026
Почти миллиард минут за 7 дней: «Больница Питт» рвётся в лидеры стриминга, но пока проигрывает «Очень странным делам» и «Лэндмену» Почти миллиард минут за 7 дней: «Больница Питт» рвётся в лидеры стриминга, но пока проигрывает «Очень странным делам» и «Лэндмену» Читать дальше 7 февраля 2026
Закончились идеально, но зрители все равно требуют 2-ой сезон: 3 сериала, заслуживающие продолжения Закончились идеально, но зрители все равно требуют 2-ой сезон: 3 сериала, заслуживающие продолжения Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше