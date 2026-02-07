Всего 6 коротких серий, но хочется еще: детектив-головоломка со звездой «Игры престолов» начинается с финала — в 2017-м его называли лучшим

Мини-сериал «Реллик» устроен как редкая головоломка: история идет не вперед, а назад. Название не случайно — это «киллер» наоборот.

В проекте всего 6 серий, и каждая отматывает события на более ранний срок, что зрителю прямо указывают на экране. Начинается все с того, что полиция ранит предполагаемого убийцу, а дальше шаг за шагом показывают, как к этому пришли. Прием знакомый, но здесь он работает точно и без путаницы.

Следователь с личным счетом

Главный герой — детектив Габриэль Маркхэм в исполнении Ричарда Дормера, знакомого зрителям по «Игре престолов». Его персонаж не просто ведет дело, а живет им.

У Маркхэма обожжено лицо, и эта травма связана с преступником, который обливает жертв кислотой. Для него расследование давно стало личной историей. Важно не только поймать виновного, но и понять, где все началось.

Детектив, который требует внимания

Сюжет собирается как механизм: мотивы, связи, мелкие детали сходятся только к самой первой точке истории. Атмосфера мрачная, почти без просветов, с ощущением постоянного напряжения. Смотреть сериал лучше подряд, иначе легко потерять логику обратного движения.

Проект вышел в 2017 году. На «Кинопоиске» у него 6,6 балла, зато на IMDb зрители часто называют его одной из лучших британских драм года. Многие пишут, что финал оправдывает сложную структуру.

История о вине и одержимости выигрывает именно за счет движения назад: зритель видит не только преступление, но и цепочку решений, которые к нему привели. Шесть серий пролетают быстро, но оставляют долгий послевкусие.