Всего 6 эпизодов: на Netflix вышел детективный сериал, который держит в напряжении даже больше «Гнева человеческого»

6 октября 2025 21:31
«Метка»

Южноафриканская драма о матери, готовой на всё ради дочери.

Южноафриканский сериал «Метка» (Marked) вышел на Netflix почти незаметно, но зрители, добравшиеся до него, называют проект находкой для тех, кто устал от шаблонных американских детективов.

Шесть серий — и ни одной лишней минуты. История бывшей полицейской Бабалвы, которая решается на ограбление ради спасения дочери, держит внимание с первой до последней сцены.

«Метка» — криминал, где ставки по-настоящему личные

Бабалва теряет всё: репутацию, работу и веру в справедливость. Единственное, что у неё остаётся, — больная раком дочь.

Ради неё героиня идёт на отчаянный шаг и устраивает дерзкое ограбление инкассаторской компании, где сама работает.

Не случайно критики вспоминают «Гнев человеческий»: та же инкассаторская линия, та же безысходность, только вместо мрачного Лондона — улицы Кейптауна.

В конфликте — вся сила

Режиссёр Акин Омотосо выстраивает действие вокруг моральных противоречий. Каждый герой здесь движим не злом, а отчаянием.

Мать борется за ребёнка, бывший коп — за прошлое имя, а церковь превращается в бизнес. Именно эти внутренние столкновения делают сериал живым — в отличие от многих жанровых драм, где стрельба заменяет смысл.

Неидеален, но работает

Да, «Метка» далека от изысканного стиля, местами чересчур прямолинейна, но в ней есть честность. И если вам нужен короткий, динамичный триллер на вечер — он того стоит.

Фото: Кадр из сериала «Метка»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
