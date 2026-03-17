Всего 6 эпизодов и ни одного лишнего: «Как убить свою сестру» — тихий хит из Бельгии, который цепляет с первой серии

17 марта 2026 10:52
Кадр из сериала «Как убить свою сестру»

Идеально для тех, кто устал от громких новинок.

Часто вечер у экрана начинается не с просмотра, а с бесконечного скролла. Полчаса, час, а выбрать нечего. Алгоритмы советуют одно и то же, громкие новинки не цепляют. В такие моменты особенно ценятся сериалы, которые не кричат о себе, но попадают в настроение. «Как убить свою сестру» — как раз из таких находок.

Сестры, прах и дорога в Испанию

Бельгийская драмеди от Streamz строится вокруг двух сестер, не общавшихся восемь лет. После смерти родителей Анна появляется у Кэт с банкой праха и просьбой поехать в Испанию, чтобы его развеять. Кэт собирается в путь с собственным гробом. Девушка уверена, что у нее неизлечимая стадия рака и оставшееся время она хочет провести рядом с сестрой.

Получается роуд-муви без легкости. По дороге героини вспоминают детство, спорят, злятся и встречают странных попутчиков. Почти каждая серия — разговор и новая трещина в прошлом. Семейные тайны раскрываются постепенно.

Тихий сериал про сложные вещи

В сезоне шесть эпизодов, схожих по структуре. Диалоги, воспоминания, новый персонаж на пути. Повторы есть, но держит эмоциональная честность. Сериал много говорит о смерти, но звучит тепло и даже иронично. Парадокс, который работает.

«Как убить свою сестру» не про интригу, а про состояние. Его включают, когда хочется камерной истории без шума. Иногда именно такие сериалы оказываются тем самым редким попаданием, ради которого и листают ленту так долго.

Фото: Кадр из сериала «Как убить свою сестру»
Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
5 сериалов 2026 года с самыми высокими рейтингами на IMDb: вышли целиком, так что ждать новых эпизодов не придется 5 сериалов 2026 года с самыми высокими рейтингами на IMDb: вышли целиком, так что ждать новых эпизодов не придется Читать дальше 18 марта 2026
1 вечер и 2 страны: канадский и бразильский криминал, который не попал в попсовые сериальные топы (всего 4 и 6 эпизодов) 1 вечер и 2 страны: канадский и бразильский криминал, который не попал в попсовые сериальные топы (всего 4 и 6 эпизодов) Читать дальше 17 марта 2026
После «Первого отдела» наступила пустота? Вот криминальный мини-сериал Netflix 2025 года из 6 серий, который легко его заменит После «Первого отдела» наступила пустота? Вот криминальный мини-сериал Netflix 2025 года из 6 серий, который легко его заменит Читать дальше 15 марта 2026
Во вселенной «Чужого» до сих пор не показали планету, с которой прибыли ксеноморфы: и это главное упущение франшизы Во вселенной «Чужого» до сих пор не показали планету, с которой прибыли ксеноморфы: и это главное упущение франшизы Читать дальше 18 марта 2026
Обещанного 12 лет ждут? 6 оправданий Джорджа Мартина, почему все еще не написаны «Ветра зимы» — фанаты в бешенстве Обещанного 12 лет ждут? 6 оправданий Джорджа Мартина, почему все еще не написаны «Ветра зимы» — фанаты в бешенстве Читать дальше 18 марта 2026
Не все досмотрели, а зря: чем на самом деле закончился культовый сериал 2000-х «Зачарованные» Не все досмотрели, а зря: чем на самом деле закончился культовый сериал 2000-х «Зачарованные» Читать дальше 18 марта 2026
Киллиан Мерфи назвал один из главных недостатков красавчика Томаса Шелби: «Она по-настоящему уродливая» Киллиан Мерфи назвал один из главных недостатков красавчика Томаса Шелби: «Она по-настоящему уродливая» Читать дальше 17 марта 2026
«Ну это слишком»: звезда фильма «Острые козырьки» объяснила, почему не досмотрела сериал «Ну это слишком»: звезда фильма «Острые козырьки» объяснила, почему не досмотрела сериал Читать дальше 17 марта 2026
Пока все ждем «Первый отдел», пересматриваю сериалы про обаятельных мошенников: они борются за справедливость — достойная замена Брагину Пока все ждем «Первый отдел», пересматриваю сериалы про обаятельных мошенников: они борются за справедливость — достойная замена Брагину Читать дальше 17 марта 2026
