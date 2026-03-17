Всего 6 эпизодов и ни одного лишнего: «Как убить свою сестру» — тихий хит из Бельгии, который цепляет с первой серии

Часто вечер у экрана начинается не с просмотра, а с бесконечного скролла. Полчаса, час, а выбрать нечего. Алгоритмы советуют одно и то же, громкие новинки не цепляют. В такие моменты особенно ценятся сериалы, которые не кричат о себе, но попадают в настроение. «Как убить свою сестру» — как раз из таких находок.

Сестры, прах и дорога в Испанию

Бельгийская драмеди от Streamz строится вокруг двух сестер, не общавшихся восемь лет. После смерти родителей Анна появляется у Кэт с банкой праха и просьбой поехать в Испанию, чтобы его развеять. Кэт собирается в путь с собственным гробом. Девушка уверена, что у нее неизлечимая стадия рака и оставшееся время она хочет провести рядом с сестрой.

Получается роуд-муви без легкости. По дороге героини вспоминают детство, спорят, злятся и встречают странных попутчиков. Почти каждая серия — разговор и новая трещина в прошлом. Семейные тайны раскрываются постепенно.

Тихий сериал про сложные вещи

В сезоне шесть эпизодов, схожих по структуре. Диалоги, воспоминания, новый персонаж на пути. Повторы есть, но держит эмоциональная честность. Сериал много говорит о смерти, но звучит тепло и даже иронично. Парадокс, который работает.

«Как убить свою сестру» не про интригу, а про состояние. Его включают, когда хочется камерной истории без шума. Иногда именно такие сериалы оказываются тем самым редким попаданием, ради которого и листают ленту так долго.