Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Всего 4 серии и 13 625 273 зрителя за 7 дней: этот норвежский мини-сериал неожиданно стал хитом Netflix

Всего 4 серии и 13 625 273 зрителя за 7 дней: этот норвежский мини-сериал неожиданно стал хитом Netflix

26 января 2026 18:37
Legion-Media, кадры из сериала «Остров Пальма»

Если еще его не видели, то срочно исправляйте ситуацию.

Если вы не знаете, что поставить на Netflix и не хотите ввязываться в историю на несколько сезонов, норвежский мини-проект «Остров Пальма» — почти идеальный вариант.

Всего четыре серии, а за первую неделю — более 13 миллионов просмотров. Для неанглоязычного шоу это редкий результат, тем более что сериал обошел даже громкий хит «Мы все мертвы».

Когда отдых заканчивается катастрофой

В центре сюжета — норвежская семья, прилетевшая на курорт, и молодая исследовательница, первой заметившая признаки скорого извержения вулкана. Опасность есть, но о ней предпочитают молчать. Чиновники тянут время, туристы ни о чем не подозревают, а остров уже стоит на грани уничтожения.

Герои сериала "Остров Пальма"

Когда становится ясно, что к берегам движется цунами, начинается цепочка ошибок, паники и запоздалых решений. Сериал почти не смакует саму катастрофу — ему важнее показать, как люди ведут себя, когда привычные правила больше не работают.

Почему его смотрят без остановки

«Остров Пальма» построен очень плотно: ни одной лишней линии, ни одного эпизода «для фона». Каждая серия заканчивается так, что поставить паузу сложно. Это не шоу про героев, а история про страх, эгоизм и редкие вспышки человечности.

Мини-формат здесь играет на руку: сериал не устает, не повторяется и не теряет напряжение. Именно поэтому его так легко советовать тем, кто устал от длинных историй и хочет сильное, законченное впечатление за один вечер.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Остров Пальма»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
25 млн зрителей и финал без продолжения: Netflix закрыл «Алису в Пограничье», но намек на спин-оффы или приквелы все же есть 25 млн зрителей и финал без продолжения: Netflix закрыл «Алису в Пограничье», но намек на спин-оффы или приквелы все же есть Читать дальше 22 января 2026
«Рэмбо» образца 2024 года: этот криминальный триллер от Netflix идеален для вечера перед теликом «Рэмбо» образца 2024 года: этот криминальный триллер от Netflix идеален для вечера перед теликом Читать дальше 26 января 2026
Я помню их лучше свадеб и казней: в каких сериях Хюррем из сериала «Великолепный век» рожала детей — каждый раз замирало сердце Я помню их лучше свадеб и казней: в каких сериях Хюррем из сериала «Великолепный век» рожала детей — каждый раз замирало сердце Читать дальше 26 января 2026
Пересмотрела «Москву слезам не верит» во взрослом возрасте — и наконец поняла, откуда у Гоши такой уровень жизни: вот кем он работал Пересмотрела «Москву слезам не верит» во взрослом возрасте — и наконец поняла, откуда у Гоши такой уровень жизни: вот кем он работал Читать дальше 26 января 2026
Расписание выхода серий 3 сезона «Магической битвы»: смотрим до 19 марта, а потом придется ждать Расписание выхода серий 3 сезона «Магической битвы»: смотрим до 19 марта, а потом придется ждать Читать дальше 26 января 2026
Для сериала HBO Чернобыль воссоздали в другой стране: но кадры реальной Припяти все же показали зрителям Для сериала HBO Чернобыль воссоздали в другой стране: но кадры реальной Припяти все же показали зрителям Читать дальше 26 января 2026
Это не продолжение «Полицейского с Рублевки», а даже круче: Петров и Бурунов впервые за 8 лет снялись вместе — очень жду премьеру Это не продолжение «Полицейского с Рублевки», а даже круче: Петров и Бурунов впервые за 8 лет снялись вместе — очень жду премьеру Читать дальше 26 января 2026
Три моих любимых детектива: сколько бы ни смотрела другие фильмы, а все равно возвращаюсь к этим Три моих любимых детектива: сколько бы ни смотрела другие фильмы, а все равно возвращаюсь к этим Читать дальше 26 января 2026
81 625 273 просмотра и ни одной лишней сцены: почему именно «Пчела» из «Фиксиков» стала настоящим хитом (видео) 81 625 273 просмотра и ни одной лишней сцены: почему именно «Пчела» из «Фиксиков» стала настоящим хитом (видео) Читать дальше 26 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше