Всего 4 серии и 13 625 273 зрителя за 7 дней: этот норвежский мини-сериал неожиданно стал хитом Netflix

Если еще его не видели, то срочно исправляйте ситуацию.

Если вы не знаете, что поставить на Netflix и не хотите ввязываться в историю на несколько сезонов, норвежский мини-проект «Остров Пальма» — почти идеальный вариант.

Всего четыре серии, а за первую неделю — более 13 миллионов просмотров. Для неанглоязычного шоу это редкий результат, тем более что сериал обошел даже громкий хит «Мы все мертвы».

Когда отдых заканчивается катастрофой

В центре сюжета — норвежская семья, прилетевшая на курорт, и молодая исследовательница, первой заметившая признаки скорого извержения вулкана. Опасность есть, но о ней предпочитают молчать. Чиновники тянут время, туристы ни о чем не подозревают, а остров уже стоит на грани уничтожения.

Когда становится ясно, что к берегам движется цунами, начинается цепочка ошибок, паники и запоздалых решений. Сериал почти не смакует саму катастрофу — ему важнее показать, как люди ведут себя, когда привычные правила больше не работают.

Почему его смотрят без остановки

«Остров Пальма» построен очень плотно: ни одной лишней линии, ни одного эпизода «для фона». Каждая серия заканчивается так, что поставить паузу сложно. Это не шоу про героев, а история про страх, эгоизм и редкие вспышки человечности.

Мини-формат здесь играет на руку: сериал не устает, не повторяется и не теряет напряжение. Именно поэтому его так легко советовать тем, кто устал от длинных историй и хочет сильное, законченное впечатление за один вечер.