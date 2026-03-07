Всего 4 серии, а напряжение колоссальное: этот мини-сериал не зря считают одним из лучших криминальных проектов десятилетия

Одна история, которая держит в напряжении до самого финала.

Иногда сериалу не нужен длинный сезон, чтобы рассказать сильную историю. Мини-сериал «Соучастник» как раз из таких. Всего четыре эпизода — и перед зрителем разворачивается полноценный криминальный триллер с политикой, социальными темами и большим количеством персонажей.

Расследование, которое затрагивает всех

История начинается с убийства обычного доставщика пиццы. Делом занимается детектив-инспектор Кип Глэспи — её играет Кэри Маллиган.

Но очень быстро становится ясно: это не просто классический детектив о поиске преступника. Смерть одного человека неожиданно связывает множество людей, которые на первый взгляд вообще не имеют отношения к трагедии. Именно через их истории сериал постепенно раскрывает масштаб происходящего.

Несколько линий — одна цельная история

В сериале появляются десятки персонажей: политик, священник, сотрудники спецслужб, случайные свидетели. Среди них — герои в исполнении Джон Симм и Билли Пайпер.

Каждый из них оказывается связан с преступлением, и каждая сюжетная линия имеет значение. При этом сериал не перегружен: каждая сцена двигает историю вперёд, без лишних эпизодов и затянутых диалогов.

Триллер, который говорит о важных вещах

«Соучастник» затрагивает не только само расследование. Сериал поднимает темы миграции, политики и общественных предрассудков. Жертва преступления — иммигрант, и это влияет на то, как расследование освещают СМИ и воспринимают политики.

При этом история остаётся динамичной и напряжённой. Четыре серии проходят почти на одном дыхании, а все сюжетные линии получают логичное завершение. Именно поэтому «Соучастник» часто называют одним из самых цельных криминальных мини-сериалов последнего десятилетия.