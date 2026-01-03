Всего 32% на RT у фантастики с Сигурни Уивер и Хью Джекманом: но дело не в том, что фильм плохой — многие просто не поняли вот чего

Звезда посчитала, что ленту просто не поняли.

Имя Сигурни Уивер знакомо каждому любителю научной фантастики. Актриса легко стала лицом этого сложного жанра после выхода фильма «Чужой».

Но далеко не каждая лента подобной тематики с ее участием становилась хитом. И «Робот по имени Чаппи» — тому доказательство.

Сюжет фильма «Робот по имени Чаппи»

В Йоханнесбурге, который много лет терроризирует уличная преступность, полиция решает применить новейшее оружие — бронированных роботов. Но небольшая банда из трёх человек похищает их создателя, Деона, и требует, чтобы он сделал пульт для отключения всех машин.

Понимая, что это невозможно, Деон отдаёт им свою секретную разработку — робота с чистым искусственным интеллектом по имени Чаппи, который может научиться чему угодно с нуля.

Бандиты быстро осознают потенциал Чаппи и берут его с собой на ограбление, чтобы выплатить огромный долг криминальному боссу. Робот соглашается помочь, но с условием — никого не убивать.

Однако операция проваливается, видео с необычным роботом просачивается в СМИ, и на Чаппи начинается настоящая охота со стороны полиции, которая теперь видит в нём угрозу.

Сигурни Уивер в фильме «Робот по имени Чаппи»

Сигурни Уивер сыграла в фильме Мишель Брэдли, главу корпорации, создающей полицейских роботов. Проект собрал звёздный актёрский состав, включая Дев Пателя, Хью Джекмана и Шарлто Копли, но столкнулся с прохладным приёмом критиков — на Rotten Tomatoes у него всего 32% одобрения.

Сама Уивер недавно высказалась о такой оценке, считая её несправедливой.

«Критики оценивали его как чистый научно-фантастический экшн, а это трогательная история о роботе, который хочет стать настоящим и научиться быть человеком, как Пиноккио», — высказалась Уивер.

Актриса уверена, что именно это недопонимание привело к недооценке картины.

