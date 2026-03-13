Всего 2 слова из уст Голлума выдали его гнилую натуру: Джексон спрятал их в расширенной версии

Он не просто невинная жертва Кольца всевластия.

Иногда одна короткая реплика может изменить взгляд на целого персонажа. Именно это произошло с Голлумом из «Властелина колец» — спустя более чем двадцать лет фанаты вновь обсуждают его одну из самых мрачных фраз.

Речь идет всего о двух словах, которые прозвучали в расширенной версии фильма «Возвращение короля». Но именно они показывают, насколько темным на самом деле был Смеагол — и почему его история не такая однозначная, как многие думали.

Кто на самом деле такой Голлум

В легендариуме Дж. Р. Р. Толкина Голлум когда-то был обычным существом по имени Смеагол. Он принадлежал к народу хоббитов-стуров, но всё изменилось, когда он нашёл Единое кольцо.

Под его влиянием личность Смеагола раскололась. Появился Голлум — злая и жестокая сторона, одержимая Кольцом. Но при этом Смеагол долгое время казался более «светлой» частью личности. Он проявлял дружелюбие к Фродо и даже пытался сопротивляться своим тёмным импульсам.

Фраза, которая всё меняет

В расширенной версии «Возвращения короля» есть сцена на склоне Роковой горы. Голлум нападает на Фродо и начинает душить его.

Фродо напоминает ему о клятве: «Ты поклялся Кольцом! Смеагол обещал!»

И тогда Голлум отвечает всего двумя словами:

«Смеагол солгал».

Именно эта реплика заставила многих зрителей пересмотреть образ персонажа.

Почему эта сцена такая важная

До этого момента фанаты часто считали, что внутри Голлума существует чёткое разделение: злой Голлум и более добрый Смеагол. Но эта фраза показывает совсем другое. Смеагол тоже способен на предательство и жестокость.

Он не просто жертва Кольца. Его тёмная сторона существовала ещё до того, как он окончательно превратился в Голлума.