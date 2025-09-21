Меню
Одна фраза Рыжовой в «Служебном романе» превратила «самого верного друга» в равнодушную эгоистку: вот что она сказала

21 сентября 2025 21:02
Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)

Новосельцев сразу все понял, а вы?

«Служебный роман» — фильм, в котором каждая деталь работает на раскрытие характеров. Казалось бы, мелкая бытовая сцена: Новосельцев ищет, у кого бы занять двадцатку до получки. Но именно этот момент меняет восприятие Ольги Рыжовой и делает её образ куда менее безобидным.

Как было в пьесе

У Рязанова в пьесе всё выглядело иначе. Новосельцев мечтательно вслух произносит: «Где бы добыть двадцать рублей?», ни к кому не обращаясь. А просит он деньги у Верочки. Та отвечает отказом, потому что собирается купить себе лакированные голубые сапоги. Здесь комизм строится на том, что у каждого — свои приоритеты: у одного дети и дыры в ботинках, у другой — желание блеснуть обновкой.

Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)

Что изменилось на экране

В фильме сцена получила другой акцент. В фойе здания Новосельцев намекает на нужду уже Ольге Рыжовой. И вот здесь зритель видит её реакцию: стеклянный взгляд и холодное «Не знаю». Получается, что именно она — «самый верный друг» — в момент настоящей просьбы отстраняется. В пьесе её образ в этой ситуации вообще не задействован, а в фильме он оказывается подчеркнуто равнодушным, пишет автор Дзен-канала «Кинодом».

В чём смысл этой мелочи

Семья Рыжовых жила куда благополучнее: двое взрослых с доходом и один ребёнок против одного Новосельцева с двумя детьми и зарплатой в полтора раза ниже. Для Ольги не составило бы труда помочь, но она предпочла сохранить деньги при себе. При этом попросить Самохвалова заступиться за коллегу она может легко — ведь это ничего не стоит. И здесь проявляется настоящая цена её дружбы.

Так всего одна фраза, переданная другому персонажу, меняет восприятие Рыжовой. Она остаётся рядом с Новосельцевым лишь до тех пор, пока это не требует личных жертв. А дальше — стеклянные глаза и равнодушное «Не знаю».

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
