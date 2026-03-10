Всего 108 минут этого фильма подвинут и весь 5-й сезон «Первого отдела»: герой неоднозначен. но в него влюблены многие

Поклонники НТВ с нетерпением ждали в 2026 году пятый сезон «Первого отдела», правда, не всем он понравился. Однако есть фильмы, которые спустя десятилетия остаются в памяти зрителей. Один из таких «Законопослушный гражданин».

О чем фильм

«Законопослушный гражданин» — драматический триллер о мести и ошибках правосудия. Клайд Шелтон, чья семья стала жертвой жестокого преступления, берет закон в свои руки и наказывает как преступников, так и коррумпированную систему, отпустившую их. С помощью тщательно продуманных ходов и выдающегося ума он показывает, насколько уязвимо право, продолжая расправляться с виновными даже из тюрьмы.

Почему стоит посмотреть

Это совершенно не банальный триллер. В свое время он разделил зрителей, ведь часть из них поддержали Клайда, который потерял свою семью, другим было не по нраву то, что в попытках мщения страдали и невинные люди. Я готова пересматривать этот фильм ради психологической битвы Джерарда Батлера и Джейми Фокса. Сюжет фильма и события выстроены так, что он держит в напряжении до самого финала. При этом сам финал предсказать невозможно до самого конца.