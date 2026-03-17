Всегда скучаю по Брагину из «Первого отдела»: проблему скоро решит новый сериал НТВ — создатели «Невского» опять блеснут

17 марта 2026 18:37
Кадр из сериала «Первый отдел»

Иван Колесников снова в деле и снова на НТВ.

Актер Иван Колесников последние годы активно снимается, в том числе он исполнил роль следователя Юрия Брагина в пяти сезонах сериала «Первого отдела». Нередко он снимается именно в проектах НТВ. В 2026 году актера можно будет увидеть в новом сериале «Город Брежнев» от «Триикс Медиа» — создателей «Невского» и «Первого отдела».

О чем сериал

Действие фильма разворачивается в 1983 году в городе, который тогда назывался Брежнев. В 1982 году Набережные Челны переименовали в честь Л.И. Брежнева, но в 1988 году городу вернули прежнее название. В центре сюжета — подростковые банды, называющие себя «контора», которые считают себя хозяевами улиц. Один из ключевых персонажей — пятнадцатилетний Артур. Он формально не состоит ни в одной группировке, но обстоятельства сводят его с «конторскими».

В результате столкновения Артур убивает милиционера. Он защищал свою честь и не планировал этого, но теперь стал преступником.

Сможет ли он выбраться из этой опасной ситуации? Главный герой не раз будет рисковать жизнью, и по ходу событий повзрослеет и найдёт себя.

Иван Колесников и провинция в 80-е

Актер сыграет роль Сергея Волынского. Его персонаж является одним из значимых участников драматических событий тех далеких лет. В основу сериала положен одноименный роман писателя Шамиля Идиатуллина, а сценарий написал один из отцов-основателей группы «Кино».

«Наша основная задача не просто показать людей и события сорокалетней давности, но и привнести в эту историю что-то свое, современную динамику, чтобы заинтересовать зрителя, особенно молодое поколение. История разворачивается глазами подростка, поэтому мы постараемся снять фильм так, чтобы он был близок и интересен нынешней молодежи», — рассказал Александр Колесник.

Сериал точно понравится поклонникам проекта «Слово пацана», так как во многим истории переплетаются. Интересно будет и фанатам эпохи, так как ждет полное погружение в позднюю эпоху СССР.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Камилла Булгакова
Брагин из «Первого отдела» в пух и прах разнес этого обладателя «Оскара»: «Глупый фильм» Брагин из «Первого отдела» в пух и прах разнес этого обладателя «Оскара»: «Глупый фильм» Читать дальше 18 марта 2026
Иван Колесников впервые прокомментировал фанатскую теорию о злодее Брагине: «Как хороший разведчик» Иван Колесников впервые прокомментировал фанатскую теорию о злодее Брагине: «Как хороший разведчик» Читать дальше 16 марта 2026
Брагин и Спасская — весьма неожиданно: НТВ порадует новинкой в марте 2026 года — не вечная история о следователях Брагин и Спасская — весьма неожиданно: НТВ порадует новинкой в марте 2026 года — не вечная история о следователях Читать дальше 16 марта 2026
«Все это фигня. Вообще фигня»: одна фраза Брагина из 5 серии 1 сезона «Первого отдела» выбесила реальных следователей «Все это фигня. Вообще фигня»: одна фраза Брагина из 5 серии 1 сезона «Первого отдела» выбесила реальных следователей Читать дальше 15 марта 2026
Реальные следователи посмотрели «Первый отдел» и нашли ляп уже во 2 эпизоде 1 сезона: Брагин сделал то, что на самом деле невозможно Реальные следователи посмотрели «Первый отдел» и нашли ляп уже во 2 эпизоде 1 сезона: Брагин сделал то, что на самом деле невозможно Читать дальше 15 марта 2026
Не хуже «Ищейки» и «Спасской»: с удовольствием посмотрела этот 8-серийный сериал за вечер, пока жду выхода «Первого отдела» Не хуже «Ищейки» и «Спасской»: с удовольствием посмотрела этот 8-серийный сериал за вечер, пока жду выхода «Первого отдела» Читать дальше 18 марта 2026
Угрюмов — лапочка, а Хабарова разнесли в пух и прах: 3 сезон «Казановы» столкнул зрителей лбами Угрюмов — лапочка, а Хабарова разнесли в пух и прах: 3 сезон «Казановы» столкнул зрителей лбами Читать дальше 18 марта 2026
Не следователь, но круче Брагина и Семенова: обожаю мини-детектив с Арнтгольц и Перегудовым — сюжет завораживающий Не следователь, но круче Брагина и Семенова: обожаю мини-детектив с Арнтгольц и Перегудовым — сюжет завораживающий Читать дальше 18 марта 2026
О шестом сезоне «Первого отдела» забыла сразу: в 2026 жду другой детектив НТВ и IVI — герой не хуже Брагина О шестом сезоне «Первого отдела» забыла сразу: в 2026 жду другой детектив НТВ и IVI — герой не хуже Брагина Читать дальше 18 марта 2026
