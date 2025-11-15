Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Всегда казалось, что Джуди и Ник на кого-то похожи? У героев «Зверополиса» и правда есть прототипы

Всегда казалось, что Джуди и Ник на кого-то похожи? У героев «Зверополиса» и правда есть прототипы

15 ноября 2025 21:02
Кадр из мультфильма «Зверополис»

Их образы родились из сложного смешения персонажей.

С первого взгляда «Зверополис» кажется ярким и забавным приключением в мире, где животные живут как люди. Крольчиха Джуди Хопс мечтает стать офицером полиции, несмотря на предрассудки, а хитрый лис Ник Уайлд помогает ей раскрыть сложное дело.

Но за внешней оболочкой детской сказки скрывается глубокая история, которая находит отклик у зрителей всех возрастов.

Мультфильм остроумно и точно отражает наши реальные проблемы. Он говорит о стереотипах и предрассудках, о бюрократии и коррупции, о борьбе за свою мечту вопреки обстоятельствам.

Для детей это детектив о разгадывании таинственного дела. Для подростков — история о самоопределении, дружбе и преодолении трудностей. Для взрослых — сюжет о толерантности и социальном неравенстве.

А еще в мультфильме очень яркие главные герои. Они кажутся уникальными и при этом смутно знакомыми. Впрочем, это неслучйно: у Джуди и Ника были прототипы.

Прототип Джуди Хопс

Имя для крольчихи-полицейского Джуди Хопс позаимствовали у персонажа сериала «Джамп стрит, 21». Там Холли Робинсон сыграла копа Джудит Хоффс.

Однако характер героини мультика сложился из других источников. Режиссер Байрон Ховард признавался, что черпал вдохновение в образах Лесли Ноуп из «Парков и зон отдыха» и знаменитого Супермена. Эта отсылка к супергерою становится особенно заметной в сцене погони, где Джуди эффектно срывает с себя полицейский жилет.

Кадр из сериала «Парки и зоны отдыха»

Другой создатель мультфильма Рич Мур видел в ней удивительный микс. По его замыслу, в Джуди соединились неисправимая оптимистка Поллианна из детских книг и бесстрашная Фуриоса из «Безумного Макса».

Прототип Ника Уайлда

Изначально этого харизматичного лиса звали Джек, но создатели изменили имя в честь Николаса Орси. Этот художник-концептуалист был одним из первых, кто присоединился к проекту, и его вклад высоко оценили.

Внешний облик Ника Уайлда создатели позаимствовали у мультяшного Робин Гуда из диснеевской ленты 1973 года.

Кадр из мультфильма «Робин Гуд»

А вот манеры героя вдохновлены образом голливудской звезды Кэри Гранта.

Кадр из фильма «Поймать вора»

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто такой Гэри в «Зверополисе 2».

Фото: Кадры из мультфильмов «Зверополис», «Робин Гуд» (1973), сериала «Парки и зоны отдыха», фильма «Поймать вора» (1954)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему лорд Фаркуад в «Шрэке» так ненавидел сказочных героев: после того, что с ним было, так поступил бы каждый Почему лорд Фаркуад в «Шрэке» так ненавидел сказочных героев: после того, что с ним было, так поступил бы каждый Читать дальше 16 ноября 2025
Артистки из «Кей-поп охотниц на демонов» уже придумали сюжет продолжения: крутой микс из рецептов, Гви-ма и покорения мира Артистки из «Кей-поп охотниц на демонов» уже придумали сюжет продолжения: крутой микс из рецептов, Гви-ма и покорения мира Читать дальше 14 ноября 2025
1 000 000 зрителей только за сутки: грандиозный финал «Камбэка» обеспечил хиту второй сезон 1 000 000 зрителей только за сутки: грандиозный финал «Камбэка» обеспечил хиту второй сезон Читать дальше 16 ноября 2025
Фанатская теория по «Матрице» меняет все во франшизе: а вы замечали, что не так с Нео? Фанатская теория по «Матрице» меняет все во франшизе: а вы замечали, что не так с Нео? Читать дальше 16 ноября 2025
Хит от Peacock «Покерфейс» закрыли, но у его автора планы еще на два сезона — теперь и со звездой «Игры престолов» Хит от Peacock «Покерфейс» закрыли, но у его автора планы еще на два сезона — теперь и со звездой «Игры престолов» Читать дальше 16 ноября 2025
Поставил все на «Франкенштейна»: от каких фильмов пришлось отказаться Оскару Айзеку ради съемок у дель Торо Поставил все на «Франкенштейна»: от каких фильмов пришлось отказаться Оскару Айзеку ради съемок у дель Торо Читать дальше 16 ноября 2025
Джеку Воробью пора не в сиквел, а на пенсию: сколько лет было капитану в каждом фильме «Пиратов Карибского моря» Джеку Воробью пора не в сиквел, а на пенсию: сколько лет было капитану в каждом фильме «Пиратов Карибского моря» Читать дальше 16 ноября 2025
«Терминатор 2: Судный день» должен был закончиться иначе: а его сиквел от Кэмерона и вовсе видели только единицы «Терминатор 2: Судный день» должен был закончиться иначе: а его сиквел от Кэмерона и вовсе видели только единицы Читать дальше 16 ноября 2025
Еще помните Лабубу? Скоро про странных монстриков выйдет фильм, а может и целая франшиза Еще помните Лабубу? Скоро про странных монстриков выйдет фильм, а может и целая франшиза Читать дальше 16 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше