Всегда казалось, что Джуди и Ник на кого-то похожи? У героев «Зверополиса» и правда есть прототипы

С первого взгляда «Зверополис» кажется ярким и забавным приключением в мире, где животные живут как люди. Крольчиха Джуди Хопс мечтает стать офицером полиции, несмотря на предрассудки, а хитрый лис Ник Уайлд помогает ей раскрыть сложное дело.

Но за внешней оболочкой детской сказки скрывается глубокая история, которая находит отклик у зрителей всех возрастов.

Мультфильм остроумно и точно отражает наши реальные проблемы. Он говорит о стереотипах и предрассудках, о бюрократии и коррупции, о борьбе за свою мечту вопреки обстоятельствам.

Для детей это детектив о разгадывании таинственного дела. Для подростков — история о самоопределении, дружбе и преодолении трудностей. Для взрослых — сюжет о толерантности и социальном неравенстве.

А еще в мультфильме очень яркие главные герои. Они кажутся уникальными и при этом смутно знакомыми. Впрочем, это неслучйно: у Джуди и Ника были прототипы.

Прототип Джуди Хопс

Имя для крольчихи-полицейского Джуди Хопс позаимствовали у персонажа сериала «Джамп стрит, 21». Там Холли Робинсон сыграла копа Джудит Хоффс.

Однако характер героини мультика сложился из других источников. Режиссер Байрон Ховард признавался, что черпал вдохновение в образах Лесли Ноуп из «Парков и зон отдыха» и знаменитого Супермена. Эта отсылка к супергерою становится особенно заметной в сцене погони, где Джуди эффектно срывает с себя полицейский жилет.

Другой создатель мультфильма Рич Мур видел в ней удивительный микс. По его замыслу, в Джуди соединились неисправимая оптимистка Поллианна из детских книг и бесстрашная Фуриоса из «Безумного Макса».

Прототип Ника Уайлда

Изначально этого харизматичного лиса звали Джек, но создатели изменили имя в честь Николаса Орси. Этот художник-концептуалист был одним из первых, кто присоединился к проекту, и его вклад высоко оценили.

Внешний облик Ника Уайлда создатели позаимствовали у мультяшного Робин Гуда из диснеевской ленты 1973 года.

А вот манеры героя вдохновлены образом голливудской звезды Кэри Гранта.

