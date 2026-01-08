Меню
Киноафиша Статьи Все знают «Морозко» Роу, но версия 1924 года Желябужского пугает до дрожи: вот что 100 лет назад показывали детям — похлеще любого хоррора

8 января 2026 16:40
Кадр из фильма «Морозко»

В фильме, кстати, сыграл Борис Ливанов, отец будущего Шерлока Холмса Василия Ливанова.

«Морозко» для миллионов зрителей — это уютный, снежный и абсолютно безопасный Новый год. Его включают каждый декабрь и январь, цитируют и знают наизусть.

Но мало кто помнит, что у этой сказки есть совсем другой экранный облик — темный, жесткий и почти хоррор. Речь идет о немой экранизации 1924 года, которую сегодня смотреть страшнее, чем многие современные фильмы ужасов.

Когда сказка была по-настоящему страшной

Фильм Юрия Желябужского, снятый ровно за сорок лет до версии Александра Роу, следует народной сказке куда честнее. Здесь нет добродушного дедушки Морозко и теплого юмора. Вместо этого — суровый лес, жестокая мачеха и ощущение, что героиню действительно ведут на смерть.

Марфушу мачеха отправляет в чащу не просто «на мороз», а фактически в жертву лесному духу. Морозко здесь — не сказочный дед, а холодное, безличное зло. Он не жалеет и не шутит, а испытывает человека так, как испытывает его сама зима.

Кадр из фильма «Морозко»

Два лица одного кошмара

У Морозко в фильме 1924 года сразу две ипостаси. Его страшную, инфернальную сторону сыграл Виталий Лазаренко. А добрую и почти человеческую — Борис Ливанов, отец будущего Шерлока Холмса Василия Ливанова.

Этот контраст делает образ еще тревожнее. Зритель до последнего не понимает, перед ним судья или палач. И когда в лес отправляется уже родная дочь мачехи, никакой комедии здесь не происходит — девушка буквально замерзает насмерть.

Финал, от которого не по себе

Самое жуткое в фильме — даже не смерть, а реакция на нее. Мачеха спокойно танцует на свадьбе падчерицы, забыв о погибшей дочери. Никакого раскаяния. Никакой морали. Только холод и равнодушие, пишет источник.

Именно поэтому эта версия «Морозко» до сих пор выбивает из колеи. За внешней сказкой здесь прячется почти языческий, жестокий мир, в котором выживает не тот, кто хорош, а тот, кто сумел пройти испытание.

Ранее мы писали: Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней.

Фото: Кадр из фильма «Морозко»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
