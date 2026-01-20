Все знают финал «Властелина колец», но Толкин хотел закончить эту историю иначе: есть письма, в которых он описал альтернативную концовку

И она точно не понравилась бы фанатам этого произведения.

Все знают, чем закончилась трилогия «Властелин колец». Битва за Средиземье выиграна, Кольцо уничтожено, Фродо, Сэм и их друзья возвращаются в Шир, а зло кажется окончательно побежденным.

Этот финал давно стал частью культурного кода и воспринимается как единственно возможный. Но мало кто знает, что сам Джон Р. Р. Толкин всерьез рассматривал совсем другой исход. Более мрачный, жесткий и куда менее утешительный.

В одном из своих писем к некой миссис Эйлин Элгар он описал альтернативный финал истории Фродо — без вмешательства Голлума и без счастливого спасения.

Альтернативный исход

В черновике письма Толкин размышляет: что произошло бы, если бы Голлум не напал на Фродо в Саммат Наур. Теоретически Фродо мог бы броситься в лаву вместе с Кольцом. Но если бы этого не случилось, события пошли бы по куда более страшному пути.

Толкин подчеркивал, что это был уже не тот Фродо, которого мы видели на Амон Сул. Он вырос духовно, закалился и обрел сильную волю. Назгул не рискнули бы напасть напрямую. Вместо этого они притворно признали бы его новым Властелином и подчинились бы его словам.

Кольценосцы начали бы медленно уводить Фродо от Роковой горы, предлагая осмотреть «его королевство» и будущий оплот власти. Фродо погрузился бы в фантазии о правлении и переустройстве мира. Как только он покинул бы пещеру, вход был бы завален, а путь назад закрыт.

Неизбежная встреча с Сауроном

Даже если бы Фродо понял обман, времени уже не осталось бы. Саурон все равно явился бы сам, и его воля сломила бы Фродо полностью. Толкин писал прямо: против Темного Властелина не устоял бы никто, кроме сильнейших майар.

В этом варианте Фродо ждал не Шир и покой, а уничтожение или вечное рабство. Победа Средиземья держалась на хрупкой цепочке случайностей, и без падения Голлума история закончилась бы катастрофой. Именно поэтому, по мысли Толкина, спасение мира оказалось делом не силы, а жертвы и милосердия.

