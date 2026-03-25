Все ждут «Невский-8», а мне хочется комедии: этот фильм с Пеговой точно не пропущу — еще и турки помогали снимать

25 марта 2026 19:35
Кадр со съемок фильма «Человек-Пароход»

Фильм снимают на море.

Пока все ждут шестой сезон «Первого отдела» и новую часть «Невского», я буду явно ждать премьеры фильма «Человек-Пароход». Картина обещает стать одной из самых ожидаемых премьер в 2027 году, и вот несколько причин, почему стоит ее ждать с нетерпением.

Во-первых, это уникальный проект, который снимается на борту круизного лайнера Astoria Grande. По сути впервые в истории лайнер предоставил свои палубы для полноценного художественного фильма.

Во-вторых, в главных ролях выступят талантливые актеры Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова. Проект расскажет о жизни на круизном лайнере. Нам обещают много смешных и курьезных моментов.

Кстати, о сюжете. Главный герой Анатолий живет на судне. Он почти не сходит на берег. Его привычный уклад меняется с появлением новой сотрудницы Лили (Ирина Пегова). И тут начинается самое веселое.

Режиссером картины стали Иван Соснин. За последние годы он завоевал репутацию главного российского режиссера, создающего доброе светлое кино.

«"Человек-Пароход" – одна из таких историй. Кроме того, это будет первый в России фильм, снятый на борту настоящего океанского лайнера – прямо во время путешествия! Впереди год очень сложной работы, результат которой точно удивит зрителей— отметил продюсер картины Александр Щеряков.

К слову, съемки проходили на Черном, Мраморном, Эгейском и Средиземном морях. Это значит, что зрители смогут насладиться не только увлекательным сюжетом, но и потрясающими морскими пейзажами, а также живописными городскими локациями Турции. Так что любители морского берега смогут насладиться природой, а не только сюжетом.

Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Интереснее, чем роль Брагина: этому фильму с Колесниковым более 10 лет, а забыть сложно — по любимому Довлатову Интереснее, чем роль Брагина: этому фильму с Колесниковым более 10 лет, а забыть сложно — по любимому Довлатову Читать дальше 24 марта 2026
Откуда в «Домовенке Кузе 2» взялся Воланд: «Какой костюм у Кощея, закачаешься» Откуда в «Домовенке Кузе 2» взялся Воланд: «Какой костюм у Кощея, закачаешься» Читать дальше 22 марта 2026
Данила Багров остался один в «Брате» непроста: причина кроется в его прошлом Данила Багров остался один в «Брате» непроста: причина кроется в его прошлом Читать дальше 27 марта 2026
Жду не дождусь выхода нового проекта с Толстогановой и Лукиным: новый детектив от Okko на 8 серий Жду не дождусь выхода нового проекта с Толстогановой и Лукиным: новый детектив от Okko на 8 серий Читать дальше 27 марта 2026
«Твоё сердце будет разбито» — кино не только для зумеров: автор «Киноафиши» объяснила, почему его стоит посмотреть «Твоё сердце будет разбито» — кино не только для зумеров: автор «Киноафиши» объяснила, почему его стоит посмотреть Читать дальше 27 марта 2026
В «Ментовских войнах» он крут, но есть и другие сериалы: эти 3 проекта с Устюговым обожаю и везде он такой разный В «Ментовских войнах» он крут, но есть и другие сериалы: эти 3 проекта с Устюговым обожаю и везде он такой разный Читать дальше 27 марта 2026
Звезда «Улиц разбитых фонарей» готовит только вареную пасху: актриса хранит рецепт от прабабушки Звезда «Улиц разбитых фонарей» готовит только вареную пасху: актриса хранит рецепт от прабабушки Читать дальше 26 марта 2026
Хорош даже в эпизоде: Колесникова в этой роли не все узнают — картине уже 10 лет, а все равно «огонь» и рейтинг 8.2 Хорош даже в эпизоде: Колесникова в этой роли не все узнают — картине уже 10 лет, а все равно «огонь» и рейтинг 8.2 Читать дальше 26 марта 2026
«Первый отдел», «Мертвая точка», «Невский» — все отлично, но можно посмотреть другой детектив: удивительная роль Волочковой «Первый отдел», «Мертвая точка», «Невский» — все отлично, но можно посмотреть другой детектив: удивительная роль Волочковой Читать дальше 26 марта 2026
