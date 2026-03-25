Все ждут «Невский-8», а мне хочется комедии: этот фильм с Пеговой точно не пропущу — еще и турки помогали снимать

Пока все ждут шестой сезон «Первого отдела» и новую часть «Невского», я буду явно ждать премьеры фильма «Человек-Пароход». Картина обещает стать одной из самых ожидаемых премьер в 2027 году, и вот несколько причин, почему стоит ее ждать с нетерпением.

Во-первых, это уникальный проект, который снимается на борту круизного лайнера Astoria Grande. По сути впервые в истории лайнер предоставил свои палубы для полноценного художественного фильма.

Во-вторых, в главных ролях выступят талантливые актеры Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова. Проект расскажет о жизни на круизном лайнере. Нам обещают много смешных и курьезных моментов.

Кстати, о сюжете. Главный герой Анатолий живет на судне. Он почти не сходит на берег. Его привычный уклад меняется с появлением новой сотрудницы Лили (Ирина Пегова). И тут начинается самое веселое.

Режиссером картины стали Иван Соснин. За последние годы он завоевал репутацию главного российского режиссера, создающего доброе светлое кино.

«"Человек-Пароход" – одна из таких историй. Кроме того, это будет первый в России фильм, снятый на борту настоящего океанского лайнера – прямо во время путешествия! Впереди год очень сложной работы, результат которой точно удивит зрителей— отметил продюсер картины Александр Щеряков.

К слову, съемки проходили на Черном, Мраморном, Эгейском и Средиземном морях. Это значит, что зрители смогут насладиться не только увлекательным сюжетом, но и потрясающими морскими пейзажами, а также живописными городскими локациями Турции. Так что любители морского берега смогут насладиться природой, а не только сюжетом.