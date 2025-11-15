Все ждали от Гиллигана «Во все тяжкие», а получилась идеальная замена «Секретным материалам»: только без Малдера и Скалли

Похоже, Apple TV снова поймал молнию в бутылку. На платформе стартовал «Из многих» — новая драма Винса Гиллигана, которую критики уже называют духовным наследником «Секретных материалов».

Сериал дебютировал с почти идеальными отзывами — 100 % положительных рецензий критиков и 83 % у зрителей. При этом он не паразитирует на ностальгии, а бережно обновляет её — превращая мистику 90-х в философскую притчу о природе человеческих эмоций.

Научная фантастика без инопланетян, но с душой

Главная героиня — писательница Кэрол (Рея Сихорн), одна из немногих, кто не поддался вирусу, стирающему негативные эмоции. Мир вокруг становится стерильным, лишённым гнева, страха и боли — и именно поэтому страшным.

Гиллиган снова берёт фантастическую идею и превращает её в человеческую историю, где вопрос «что будет, если исчезнет зло?» звучит куда тревожнее, чем кажется.

Почему это новые «Секретные материалы»

Связь очевидна не только по духу, но и по ДНК сериала. Гиллиган, когда-то написавший двадцать эпизодов оригинальных «X-Files», снова возвращается к формату «реальные люди — в нереальной ситуации».

Только теперь вместо Малдера и Скалли — одинокая женщина, борющаяся с миром, где доброта стала тоталитарной. Здесь тоже есть загадка, тревога, полутона и то самое ощущение, что за каждой серией прячется нечто большее.

Реакция: восторг с лёгким недоверием

Критики в восторге от «Из многих», называя его «сочетанием ужаса и иронии, философии и чёрного юмора». Но зрители спорят: одни хвалят атмосферу и режиссуру, другие жалуются на «излишнюю серьёзность» и «непонятную метафорику». И всё же даже скептики признают — Apple TV удалось создать сериал, который не подражает классике, а говорит с ней на равных.

Итог

«Из многих» — это «Секретные материалы» для взрослых, выросших вместе с Малдером и Скалли. Без фанатизма и фан-сервиса, но с тем же чувством тревожного восхищения перед неизвестным. Новая загадка началась — и, похоже, разгадать её захочется всем.

