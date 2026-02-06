Меню
Киноафиша Статьи Все засмотрели «Анну-детективъ» до дыр, но есть другой сериал: актриса не хуже Никифоровой, а рейтинг 8.4

6 февраля 2026 07:29
Кадр из сериала «Анна-детективъ», кадр из сериала «Формула преступления».

Расследования ведутся в 19 веке.

Многие зрители без ума от Александры Никифоровой в сериале «Анна-детективъ». Если вы из их числа, то вам точно понравится сериал «Формула преступления».

Анастасия Ардашникова, одна из первых женщин, окончивших юридический факультет Сорбонны, возвращается из Франции на родину и планирует работать криминалистом. Она изучала современные методы расследований, которые в России пока мало распространены. Анастасия рассчитывает применять эти методики на практике.

Интересные факты о сериале

Главную роль в проекте исполнила Алина Ланина. Для нее сериал стал одним из любимых. У проекта очень высокий рейтинг на «Кинопоиске» — 8.4.

Съемки сериала шли десять месяцев в Петербурге и пригородах. Для них использовали городские и исторические локации. В Петербурге создатели работали у Петропавловской крепости, на набережных Фонтанки и Мойки, на улицах и во дворах Васильевского острова.

В Кронштадте снимали на фортификационных сооружениях, в Петергофе, Гатчине, Пушкине и Тайцах — в усадьбах и квартир‑музеях. На базе киностудии «Кинополис» по плану художника Александра Загоскина возвели два павильона свыше 2000 кв. м, где разместили основные декорации.

Фото: Кадр из сериала «Анна-детективъ», кадр из сериала «Формула преступления». 
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
