Все запоем смотрят на Netflix: забытый боевик с Брэдли Купером ворвался в топ-10 – а вы его помните?

24 октября 2025 07:58
«Команда А»

Когда старый добрый экшен внезапно возвращается в моду.

На Netflix снова случился ностальгический взрыв: в топ-10 ворвался боевик «Команда А» (2010) – лента, о которой большинство зрителей уже и не вспоминало.

Но стоило фильму Джо Карнахана появиться в каталоге, как зрители начали пересматривать этот безумный аттракцион со звёздным составом — Лиамом Нисоном, Брэдли Купером, Шарлто Копли и Куинтоном Джексоном.

Сейчас картина занимает 7-е место на платформе в США.

О чём фильм

«Команда А» – это перезапуск культового сериала 80-х, где четверо спецагентов совершают невозможное. Их обвиняют в преступлении, которого они не совершали, и, сбежав из тюрьмы, они начинают охоту на настоящих виновников.

Нисон играет Ханнибала – мозг операции, Купер — обаятельного Фейса, а Копли отвечает за сумасшествие.

Сюжет прост и абсурден, но именно в этом весь кайф: герои летают на танке, прыгают из самолёта и ведут себя так, будто физика — просто слух.

Как приняли «Команду А»

Фильм вышел громко, но неровно. На Rotten Tomatoes у него всего 48 %, хотя зрительская оценка — 66 %.

Критики ругали сценарий и монтаж («редко встречаешь столько хаоса в одном кадре»), но признавали, что актёры сделали всё возможное.

Rolling Stone назвал ленту «шумной и нелепой, но чертовски весёлой», а Empire добавил: «Если не включать мозг, можно даже поверить, что летающий танк — это нормально».

Почему фильм заходит в наши дни?

Похоже, что зрители устали от тяжёлых драм и супергеройских саг. Им хочется бездумного веселья и харизматичных героев, которые делают невозможное с улыбкой.

Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
