На Netflix снова случился ностальгический взрыв: в топ-10 ворвался боевик «Команда А» (2010) – лента, о которой большинство зрителей уже и не вспоминало.
Но стоило фильму Джо Карнахана появиться в каталоге, как зрители начали пересматривать этот безумный аттракцион со звёздным составом — Лиамом Нисоном, Брэдли Купером, Шарлто Копли и Куинтоном Джексоном.
Сейчас картина занимает 7-е место на платформе в США.
О чём фильм
«Команда А» – это перезапуск культового сериала 80-х, где четверо спецагентов совершают невозможное. Их обвиняют в преступлении, которого они не совершали, и, сбежав из тюрьмы, они начинают охоту на настоящих виновников.
Нисон играет Ханнибала – мозг операции, Купер — обаятельного Фейса, а Копли отвечает за сумасшествие.
Сюжет прост и абсурден, но именно в этом весь кайф: герои летают на танке, прыгают из самолёта и ведут себя так, будто физика — просто слух.
Как приняли «Команду А»
Фильм вышел громко, но неровно. На Rotten Tomatoes у него всего 48 %, хотя зрительская оценка — 66 %.
Критики ругали сценарий и монтаж («редко встречаешь столько хаоса в одном кадре»), но признавали, что актёры сделали всё возможное.
Rolling Stone назвал ленту «шумной и нелепой, но чертовски весёлой», а Empire добавил: «Если не включать мозг, можно даже поверить, что летающий танк — это нормально».
Почему фильм заходит в наши дни?
Похоже, что зрители устали от тяжёлых драм и супергеройских саг. Им хочется бездумного веселья и харизматичных героев, которые делают невозможное с улыбкой.
