Все залипают на этом красивом турецком сериале: «Старые деньги» со звездой «Зимородка» глотаются за пару вечеров — всего 8 серий

18 октября 2025 14:15
«Старые деньги»

Короткий, стильный и безумно притягательный сериал  от Netflix, где восточный драматизм встречается с европейской свободой.

«Старые деньги» («Old Money», 2025) — турецкий сериал, о котором сейчас говорят все. Он не похож ни на привычные дизи, ни на типичные мелодрамы с затянутыми сериями.

Это лаконичная, красивая история, где богатство, любовь и прошлое переплетаются в одну игру без правил.

О чём сериал

Дерзкий самодостаточный магнат Осман (Энгин Акюрек) сталкивается с дипломатом Нихал (Аслы Энвер) — женщиной из старинной и уважаемой семьи.

Он привык получать всё, что хочет, она — умеет держать лицо в любой ситуации.

Их встреча запускает цепочку событий, где любовь становится оружием, а каждая улыбка может стоить слишком дорого. Сможет ли чувство выжить там, где сталкиваются богатство, амбиции и остроумие?

Почему «Старые деньги» нельзя пропустить

Формат короткого сезона работает идеально — восемь серий смотрятся как единое целое, без провисаний и надуманных пауз.

Сценарий динамичный, диалоги острые, а режиссёр Улудж Байрактар («Внутри», «Эль Турко») делает каждую сцену визуально безупречной.

Рейтинг на IMDb — 7,9, и зрители по всему миру пишут, что смотреть хочется не отрываясь.

Кто играет

Аслы Энвер и Энгин Акюрек выдают дуэт, за которым хочется следить: между их героями искры и напряжение, но без фальши.

А Таро Эмир Текин, знакомый по «Зимородку», превращает каждую сцену с участием Арды в маленькое событие. Он дерзкий, энергичный и будто создан для этой истории.

«Старые деньги» — это Турция в новом формате: без слёз, без морали, но с эмоциями, стилем и умом. Включите — и поймёте, почему этот сериал обсуждают во всех странах, где любят красивое кино.

Также прочитайте: 8,6 на IMDb и тысячи обсуждений: чем «Незнакомка в зеркале» покорила поклонников турецких сериалов

Фото: Кадр из сериала «Старые деньги»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
