Все зациклились на «Жизни по вызову»: интересные проекты Сарика Андреасяна, о которых вы могли не знать

7 апреля 2026 15:42
Кадр из сериала «Жизнь по вызову»

Что стоит посмотреть у самого обсуждаемого режиссера последних лет?

Имя Сарика Андреасяна последние годы не сходит с языков. Каждая работа режиссера значительно обсуждается: от выбора сюжета, как это было с «Чикатило» до вложения огромных средств в съемки очередного кино. В 2026 году зрители особо обсуждали «Сказку о царе Салтане». Однако в фильмографии режиссера немало интересных работ, в том числе не только скандальный сериал «Жизнь по вызову». Причем не во всех он выступал режиссером, однако руку приложил.

«Последователи»

У Веры серьезная проблема — она не может забеременеть. Вместе с мужем Андреем она отправляется в отдалённый закрытый скит, где живёт целитель Отец Афанасий. Хотя Андрей относится к этому скептически, случается чудо: Вера оказывается беременна. Со временем супруги, не подозревая этого, попадают под влияние опасного деструктивного культа, и Андрею предстоит сделать всё, чтобы вырвать свою жену из его власти.

Сериал погружает в пугающий мир тоталитарных культов и показывает, как харизматичные лидеры управляют людьми. Здесь нет экшена ради экшена: вместо этого акцент на психологическом давлении и раскрытии семейных тайн. Мне было захватывающе наблюдать, как герои борются за выживание и пытаются вырваться из-под влияния.

Сериал одновременно завораживает и пугает, показывая, как быстро обычные люди становятся послушными «последователями». Он особенно подойдёт тем, кого привлекает тема культа личности и динамика власти.

«Последователи»

«Манюня»

Армения, 1979 год: среди ласкового солнца, гор и зелёных лугов разворачивается история о детской дружбе и семейном тепле. После забавного инцидента в школе девочки Наринэ и Манюня быстро становятся неразлучными подругами. В их жизнь стремительно врываются колоритные родственники, среди которых особенно запоминается строгая, но добрая Ба — бабушка Манюни, чьи тающие во рту печенья и яблочный пирог покоряют Наринэ. Вместо страха между бабушкой и девочками зарождается тёплое взаимопонимание, а самих непосед ждёт целая череда смешных и трогательных приключений.

Эта добрая и ностальгическая комедия. Отлично подойдет для семейных посиделок. Все очень радостно и эмоционально.

«Манюня»
Фото: Кадры из сериалов «Жизнь по вызову», «Последователи», «Манюня»
Камилла Булгакова
