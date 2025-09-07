Все восемь предыдущих фильмов смотреть не надо: готовимся к просмотру «Заклятия 4: Последний обряд»

«Заклятие 4: Последний обряд» — это девятая часть франшизы «Заклятие», но это не значит, что зрителям нужно пересматривать каждый фильм серии, чтобы понять картину. Франшиза дебютировала в 2013 году и стала современным эталоном в мире ужасов.
Достаточно познакомиться с несколькими проектами из серии, чтобы понять финал истории Уорренов.
Сюжет фильма «Заклятие 4: Последний обряд»
Культовые паранормальные исследователи Эд и Лоррейн Уоррены берутся за дело, которое может стать для них роковым. На этот раз им предстоит помочь семье Смерл, переехавшей в новый дом. Вместо спокойной жизни их ждали шаги за спиной, шепоты из ниоткуда и пугающие тени.
Уоррены понимают, что столкнулись не просто с призраком, а с древним и могущественным злом. Им приходится использовать все свои знания, чтобы защитить семью и самих себя.
Какие ленты надо посмотреть перед «Заклятием 4: Последний обряд»
Сейчас франшиза состоит из 9 картин. Последний фильм немного освещает всю историю Уорренов, показывая их и очень молодыми. Чтобы лучше понять сюжет, стоит ознакомиться с аркой Джуди в картине «Проклятие Аннабель: Зарождение зла».
Там кукла занимает важное место в жизни семьи и в комнате трофеев Уорренов. Предыдущие ленты об Аннабель пересматривать необязательно.
Чтобы получить максимальное удовольствие от последнего фильма в серии, стоит познакомиться и с основными частями серии «Заклятия» — их всего три. Новинка является во многом эмоциональным прощанием с Эдом и Лоррейн, а это может сработать только, если зрители уже полюбили и привыкли к героям.
Зато «Монахиня» и «Монахиня 2» не оказывают явного влияния на релиз, и их можно пропустить.
Впрочем, неподготовленные зрители все равно смогут понять суть ленты «Заклятие 4: Последний обряд». Отличительной особенностью франшизы всегда была относительная самостоятельность каждой части. Персонажи и угрозы из предыдущих фильмов могли возвращаться, но каждое конкретное дело было новым вызовом для Уорренов.
Ранее портал «Киноафиша» писал, что в финальной части вернется главное зло всей франшизы.