Все уверены, что родители Фродо утонули, но есть одна деталь, которую Гэндальф предпочёл не объяснять

Когда начинается «Властелин колец: Братство Кольца», 2001, Фродо уже сирота. Его родители, Дрого и Примула Бэггинс, по официальной версии утонули во время лодочной прогулки по Брендивайну. Несчастный случай. Закрытая тема. Тогда почему вокруг этой смерти десятилетиями ходят пересуды и почему версия о простой трагедии кажется слишком удобной?

В тексте Толкина нет ни одного свидетеля их гибели. Старик Ноукс намекает, что Дрого был слишком тяжёл для лодки. Сандиман пересказывает слух, будто Примула могла столкнуть мужа.

Всё звучит как деревенские сплетни, но важна деталь: ни одна версия не подтверждена фактами. Для Шира этого достаточно. Для эпоса, где случайностей почти не бывает, уже подозрительно.

Дальше начинается самое интересное. В «Хоббите», 1937, Голлум запоминает имя «Бэггинс» и одержимо ищет владельца Кольца. Между событиями «Хоббита» и «Братства» проходит около 60 лет. В разговоре с Фродо Гэндальф упоминает, что Голлум дошёл до Великой Реки, а затем повернул обратно. Для Фродо самой большой рекой была именно Брендивайн. Та самая.

Совпадение выглядит слишком точным. Голлум был стуром, речным хоббитом, отлично чувствующим себя на воде. Он уже убивал ради Кольца. Имя Бэггинс он знал. Если он добрался до Шира и встретил не того Бэггинса, мог ли он решить, что месть состоялась?

Канон молчит. Гэндальф тоже не договаривает. История держится на паузах и недосказанности. Возможно, это всего лишь фанатская теория. А возможно, трагедия Фродо была первым отголоском тени, которая только начинала ползти к Ширу.