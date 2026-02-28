Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Все уверены, что родители Фродо утонули, но есть одна деталь, которую Гэндальф предпочёл не объяснять

Все уверены, что родители Фродо утонули, но есть одна деталь, которую Гэндальф предпочёл не объяснять

28 февраля 2026 08:27
Кадр из фильма «Властелин Колец»

В «Братстве Кольца» об этом не говорят.

Когда начинается «Властелин колец: Братство Кольца», 2001, Фродо уже сирота. Его родители, Дрого и Примула Бэггинс, по официальной версии утонули во время лодочной прогулки по Брендивайну. Несчастный случай. Закрытая тема. Тогда почему вокруг этой смерти десятилетиями ходят пересуды и почему версия о простой трагедии кажется слишком удобной?

В тексте Толкина нет ни одного свидетеля их гибели. Старик Ноукс намекает, что Дрого был слишком тяжёл для лодки. Сандиман пересказывает слух, будто Примула могла столкнуть мужа.

Всё звучит как деревенские сплетни, но важна деталь: ни одна версия не подтверждена фактами. Для Шира этого достаточно. Для эпоса, где случайностей почти не бывает, уже подозрительно.

Дальше начинается самое интересное. В «Хоббите», 1937, Голлум запоминает имя «Бэггинс» и одержимо ищет владельца Кольца. Между событиями «Хоббита» и «Братства» проходит около 60 лет. В разговоре с Фродо Гэндальф упоминает, что Голлум дошёл до Великой Реки, а затем повернул обратно. Для Фродо самой большой рекой была именно Брендивайн. Та самая.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Совпадение выглядит слишком точным. Голлум был стуром, речным хоббитом, отлично чувствующим себя на воде. Он уже убивал ради Кольца. Имя Бэггинс он знал. Если он добрался до Шира и встретил не того Бэггинса, мог ли он решить, что месть состоялась?

Канон молчит. Гэндальф тоже не договаривает. История держится на паузах и недосказанности. Возможно, это всего лишь фанатская теория. А возможно, трагедия Фродо была первым отголоском тени, которая только начинала ползти к Ширу.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется Читать дальше 28 февраля 2026
Седой и причудливый Гэндальф столетиями скрывал свою истинную суть: он — один из самых сильных в Средиземье Седой и причудливый Гэндальф столетиями скрывал свою истинную суть: он — один из самых сильных в Средиземье Читать дальше 28 февраля 2026
«Чебурашка 2» выходит в онлайн: наконец семейный фильм можно посмотреть дома — дата и платформа уже известны «Чебурашка 2» выходит в онлайн: наконец семейный фильм можно посмотреть дома — дата и платформа уже известны Читать дальше 28 февраля 2026
В 37 лет узнала, что Кэмерон переписал концовку «Терминатора 2»: первоначальная версия была куда рискованнее и смелее В 37 лет узнала, что Кэмерон переписал концовку «Терминатора 2»: первоначальная версия была куда рискованнее и смелее Читать дальше 28 февраля 2026
«Заезжено до смерти» и «Это потрясающе плохо»: рейтинг «Крика 7» рухнул до 47% свежести на RT и причины есть «Заезжено до смерти» и «Это потрясающе плохо»: рейтинг «Крика 7» рухнул до 47% свежести на RT и причины есть Читать дальше 28 февраля 2026
Об этом умолчали в «Сумерках», но у Вольтури была насыщенная личная жизнь: их любимых вы могли видеть во время финальной битвы Об этом умолчали в «Сумерках», но у Вольтури была насыщенная личная жизнь: их любимых вы могли видеть во время финальной битвы Читать дальше 28 февраля 2026
Третья часть «Дюны» будет самой тяжелой главой истории Атрейдеса: Шаламе уже попрощался с фанатами Третья часть «Дюны» будет самой тяжелой главой истории Атрейдеса: Шаламе уже попрощался с фанатами Читать дальше 28 февраля 2026
Пока ждёте новые серии «Первого отдела», отвлекитесь хоть на один вечер: врубите крутой датский детектив, который не отпустит до титров Пока ждёте новые серии «Первого отдела», отвлекитесь хоть на один вечер: врубите крутой датский детектив, который не отпустит до титров Читать дальше 27 февраля 2026
У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи Читать дальше 27 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше