Все упиваются «Невским», но этот детектив не хуже: 24 серии посмотрела за выходные — тут есть Шибанов из «Первого отдела»

6 февраля 2026 18:08
Кадр из сериала «Аутсайдер»

НТВ умеют великолепно снимать детективы. 

Детективов сейчас снято много, но сериал «Аутсайдер» заслуживает особого внимания. Он не гонится за эффектом ради эффекта — история выстроена сдержанно и честно, а главный герой не укладывается в привычные штампы.

Сюжет и атмосфера

Полтора года назад подполковника Яна Озерского обвинили в убийстве и арестовали, но суд его оправдал: адвокат, позиция Яна и мелкие несостыковки помогли герою. Озерский стремится вернуться в строй не только ради мести, но и потому, что иначе просто не умеет жить — розыск преступников для него смысл жизни. Вернуться на прежнее место нельзя: его место занято. Генерал Хлопин предлагает «бумажный отдел» — начальником по делам прошлых лет. Здесь его ждут пыльные папки и четверо новых подчинённых.

Что объединяет «Аутсайдер» и «Невский»

«Невский» и «Аутсайдер» — российские криминальные боевики, объединенные местом действия и темой борьбы честных полицейских с преступностью и коррупцией. Оба проекта показывают криминальную сторону Петербурга, но если «Невский» сосредоточен на уличных разборках и коррупции в верхах, то «Аутсайдер» — о возвращении на службу и личной борьбе с несправедливостью.

Этот сериал понравится всем фанатам детективного жанра в стиле НТВ, а поклонников «Превого отдела» ждет особый сюрприз. Роть Озерского исполняет Сергей Жарков, исполнивший роль Михаила Шибанова.

Фото: Кадр из сериала «Аутсайдер»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
