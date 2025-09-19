«Все умрут. И точка»: собрали 10 самых невероятных фанатских теорий о 5 сезоне «Очень странных дел», которые сводят с ума

Чего только зрители не придумали!

Фанаты «Очень странных дел» последние годы устроили настоящий мозговой штурм на 10 страниц в ВК — чего только не придумали про пятый сезон. Одни ждут слёз, другие надеются на чудо, но все сходятся в одном: финал будет громким.

1. Смерть Одиннадцать «Думаю умрет Оди», — лаконично бросил один комментатор. Для многих это логично: она начала историю, ею же и закончится.

2. Жертва Уилла Почти культовая версия: Уилл связан с Векной, значит именно он должен лечь на алтарь финала. «На Уилле история началась, на нём и закончится».

3. Любовный треугольник Стив, Нэнси и Джонатан снова под прицелом. Одни верят, что «Нэнси уйдёт обратно к Стиву», другие — что Стив умрёт героически.

4. Макс-призрак Она в коме, но зрители уверены: «Макс будет как Уилл во 2 сезоне — связана с Векной, может даже получит силы».

5. Смерть Стива — «главной мамочки района» Фанаты боятся именно этого. «Очень хочу, чтобы он был счастлив… но думаю, он пожертвует собой».

6. Возвращение Эдди Кто-то уверен, что его не просто так «слили» в 4 сезоне. Версия: Эдди вернётся как марионетка Векны или новый вампир.

7. Хоппер и Джойс умрут вместе «100% умрет Хоппер. Сцена будет как в “Чернобыль: Зона отчуждения” — только с Джойс». Другие кричат: «Алексей, не каркай!»

8. Теория времени Есть и радикальные фанаты: Одиннадцать отмотает время к самому первому сезону. Все живы, но сама она застрянет в Изнанке.

9. Восьмая вернётся 008 из второго сезона снова появится, чтобы бить Векну изнутри иллюзиями. Зрители уверены: «Не могли же её показать один раз и забыть».

10. Все умрут Есть и такие оптимисты: «Все умрут. И точка».

Какая из этих догадок окажется правдой, узнаем совсем скоро. Но ясно одно: спокойного финала нам не видать.

