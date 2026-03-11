Все смотрят «Первый отдел», но эти сериалы оставят его позади: рейтинг выше 8.0 сразу закрывает все вопросы

Сериалов хороших много, а детективных проектов, хочется сказать, еще больше. Сейчас у всех на устах сериал «Первый отдел», Но сегодня речь пойдет о тех проектах, которые имеют высокий рейтинг от 8 и выше. У них есть прекрасный актерский состав, интересный сюжет и высокие оценки зрителей. Итак, рассказываю, что стоит посмотреть, если вы не обратили внимание.

Перед нами Москва, вторая половина XIX века. На пике своей карьеры находится выдающийся адвокат Плевако. Он способен одержать победу в спорах и превратить даже самые безнадёжные дела в свои триумфы. Однако, несмотря на свои успехи в суде, его личная жизнь становится всё более запутанной. Когда его мир начнет распадаться, ему придется защищать не только других, но и самого себя. Главную роль исполняет неподражаемый Сергей Безруков. Рейтинг на «Кинопоиске» 8,3.

Из-за травмы головы, полученной в детстве, следователь Следственного Комитета Алексей Платов не способен испытывать эмоции. Он вырос человеком сдержанным, рациональным и одиноким. На первый взгляд, такая черта характера может быть полезной в его профессиональной деятельности, однако отсутствие чувств мешает ему налаживать отношения с коллегами и руководством. Однажды Платов отправляется к бизнесмену Эллеру с целью добыть компромат на влиятельных людей города, а также на своих соратников из СК. Однако, прибыв на место, он обнаруживает Эллера мертвым в луже крови, свидетельствующим о насильственной смерти. Среди сотрудников полиции, откликнувшихся на вызов, оказывается лейтенант Полина Лаврова. Рейтинг «Кинопоиска» 8,0, а в главной роли красавец Илья Любимов.

Сын высокопоставленного генерала КГБ из Ростова Дмитрий Васильев готовится к престижной, но рискованной миссии за пределами страны. Однако в результате неожиданного инцидента, его переводят в Ленинград, где он сталкивается с обыденностью службы. В какой-то момент он начинает сомневаться в правильности своего выбора и своей судьбы.

Паша Иванов недавно закончил службу на границе и получил признание после того, как сумел нейтрализовать опасную банду, грабившую сберегательные кассы. Это достижение открывает для него двери в КГБ Ленинграда, где он принимает на себя обязанности по охране высокопоставленных чиновников города.

Володя Наумов, завершив обучение в курсах КГБ, направляется в северную столицу, чтобы быть рядом с любимой, которая устроилась на работу в «Ленфильм». На новом месте его ждёт важная задача — предотвращение идеологических диверсий и террористических актов. Все трое становятся частью фактически одной команды. В проекте задействованы гениальные Александр Константинов, Максим Митяшин, Дмитрий Пчела и Владимир Стержаков. Рейтинг по «Кинопоиску» составляет 8,4.

Все проекты обещают интригу и остросюжетные повороты. Просмотр на одном дыхании гарантирован.