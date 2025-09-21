Меню
Киноафиша Статьи Ой! Очнулись на финале с открытым ртом: три свежих детектива с эффектом внезапности — уже онлайн и в хорошем качестве

21 сентября 2025 19:06
«Милая, не надо»

Три истории, где интрига держится до конца, а неожиданная развязка становится главной ценностью вечера.

Свободный вечер — идеальное время для фильма, особенно если его можно найти онлайн в хорошем качестве.

В этой подборке — три детективных истории, разные по стилю, но одинаково увлекающие: от ироничного расследования до мрачной драмы и опасной игры с сектой.

«Клуб убийств по четвергам»

Экранизация романа, где компания пожилых друзей расследует старое преступление и случайно сталкивается с новым убийством.

Сюжет разворачивается в доме престарелых, но иронии здесь не меньше, чем криминала. Критики называют картину «лёгкой, остроумной и неожиданно напряжённой».

«Паучок и Джесси»

История двух сестёр, которые скрывают смерть матери, чтобы не попасть в приют. Драма быстро превращается в детектив: их тайна становится всё труднее хранить, а подозрения окружающих растут.

Один из зрителей заметил:

«Это фильм о взрослении, замаскированный под триллер, и именно этим он пронзает до глубины».

«Милая, не надо»

Частный детектив, сыгранная Обри Плазой, пытается докопаться до истины после гибели официантки и выходит на след религиозной секты. Крис Эванс и Маргарет Куолли дополняют актёрский ансамбль.

Рецензии отмечают:

«Фильм балансирует между сатирой и напряжённым триллером, оставляя зрителя в постоянном ожидании развязки».

Вечер, который затянется

Эти три фильма уже доступны онлайн в хорошем качестве. И если начать с лёгкой иронии «Клуба убийств по четвергам» и завершить сатирическим детективом «Милая, не надо», получится полноценный марафон, от которого сложно оторваться, пишет дзен-канал Kinocentr.

Также прочитайте: Не оторваться: 4 российских сериала с рейтингом выше 7,5, которые хвалят даже скептики

Фото: Кадры из фильмов «Паучок и Джесси», «Милая, не надо»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
