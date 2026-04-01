Киноафиша Статьи Пока все смотрели «Князь Андрей», я в очередной раз включила другой исторический сериал: есть сильная любовная линия

Пока все смотрели «Князь Андрей», я в очередной раз включила другой исторический сериал: есть сильная любовная линия

1 апреля 2026 22:00
Кадр из сериала «Князь Андрей»

Для фанатов такого жанра — идеально. 

В марте внимание зрителей привлек исторический сериал «Князь Андрей», однако в России за последние десятилетия было снято немало интересных сериалов, в которых можно найти удивительное сочетание исторических событий и любовных драм. Одним из таких проектов является сериал «Бедная Настя».

О чем сериал

1839 год. Пожилой барон Корф воспитал Анну как собственную дочь и грезит о том, чтобы увидеть её на сцене императорского театра. Светский Петербург замечает в ней настоящий талант и предрекает ей большое будущее, но немногие знают, что она — крепостная. Князь Михаил Репнин влюбляется в Анну с первого взгляда и не догадывается о её происхождении. Устоит ли его чувство, когда правда о ней станет явной? Это лишь часть истории посвящена любви князя Андрея Долгорукова к крепостной Татьяне. Также в сериале показывают любовные драмы цесаревича Александра.

Почему стоит посмотреть

Сейчас особенно сериал будет интересен тем, кто особенно питает любовь к Даниилу Страхову и Екатерине Климовой. Именно с этого проекта началась их триумфальная карьера. Я в полном восхищении от «Бедной Насти». Картина поражает качеством изображения, а роскошные костюмы и тщательно продуманные декорации мгновенно переносят в XIX век. Меня особенно поразило, что съемки велись в подлинных усадьбах: это добавляет достоверности и делает каждый кадр живым.

Факт совместной работы с американской Sony Pictures придает проекту масштаб и действительно задал новый стандарт для наших сериалов. Напомним, что сериалу больше 20 лет. Сюжет держит в напряжении: там и страсть, и интриги, и тайны прошлого, и героическая борьба за счастье, так что даже длинный хронометраж не утомляет, а наоборот — погружает всё глубже. Для меня это красивый, костюмированный роман, в который хочется уйти с головой — отличная находка для тех, кто любит эмоциональные, эстетически совершенные истории. Зрителям сериал также нравился:

«Я помню своё первое впечатление от просмотра: красивые актёры, красивая постановка, красивая речь, замечательная игра актёров, прекрасные песни и их исполнение»

«Замечательная сказка. Очень добротная работа»

«Спасибо всем создателям такой чудесной истории: и режиссерам, и прекрасным артистам».

Фото: Кадр из сериала «Князь Андрей»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
