Все сходят с ума по Шарапову, а я люблю другого детектива СССР: этот мини-сериал смотрела уже не раз, а все мало

25 марта 2026 18:37
Кадр из фильма «Версия полковника Зорина»

Идеальный советский детектив.

До сих все вспоминают и восторгаются сериалом «Место встречи изменить нельзя», в котором сыграли Владимир Высоцкий и Владимир Конкин. Героя последнего Владимира Шарапова обожают многие зрители, отмечая харизму и обаяние. Но на деле есть другая детективная советская картина.

Фильм «Версия полковника Зорина» (1978) — это настоящая находка для любителей детективов. Этот фильм стал последней частью трилогии о милиционере Иване Сергеевиче Зорине, которого великолепно сыграл Всеволод Санаев. Если вы ищете что-то, что напомнит о детстве и порадует ностальгией, этот фильм стоит вашего внимания.

Сюжет картины увлекает с первых минут. Дерзкая кража в ювелирном магазине в обеденный перерыв, где сигнализация не сработала, ставит полковника Зорина перед сложной задачей. Вскоре после этого происходит убийство, и на месте преступления находят кольцо из украденных украшений. Зорин, используя свои аналитические способности, начинает распутывать сложный клубок событий, делая акцент на том, что преступление могло быть совершено человеком, который хорошо знал обстановку в магазине.

Актерский состав фильма не может не впечатлять. Всеволод Санаев в роли Зорина прекрасен. Ему сопереживаешь. Он харизматичен и точен, я бы сравнила его с Эркюлем Пуаро по проницательности и умению разгадаывать запутанные инциденты.

Также в проекте сыграли Борис Иванов и Иван Воронов. Каждый из них привносит свою изюминку.

Если вы хотите насладиться качественным кино, полным захватывающих поворотов сюжета и глубоких персонажей, то «Версия полковника Зорина» — это фильм, который нельзя пропустить.

Фото: Кадр из фильма «Версия полковника Зорина»
Камилла Булгакова
