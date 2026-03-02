Меню
Все сходят с ума по Брагину, а я люблю детектив про другого следователя: да и история любви там покруче будет

2 марта 2026 12:48
Кадр из сериала «Женская версия»

Не все видели этот сериал, а зря. 

Последние годы Юрий Брагин из «Первого отдела» является любимцем зрителей. Они восхищены его принципиальностью и подходом к делу. Однако я без ума от другого следователя из сериала «Женская версия».

Кто он: Виктор Васильев

Виктор Васильев в сериале «Женская версия» — прославленный советский следователь, чьи архивные материалы помогают его внучке Тане в раскрытии современных преступлений. Он воплощает классический сыск, где результаты приносили прежде всего ум и кропотливая работа, а не только технические средства. Дела, которыми он занимался в 1970–1980‑е годы, прямо пересекаются с нынешними преступлениями, поэтому его приемы остаются актуальными. В ретро‑сюжетах он предстает как добросовестный милиционер, действующий «на земле».

История любви

Особенно я без ума от его истории любви с Ларой. В сериале изначально не совсем понятно, когда он умер. Его внучка Таня расследует современные дела вместе с бабушкой Ларчиком, как она ее называет. А зрители могут наблюдать историю взаимоотношений Лары и Виктора. Восхищает нежность, которую он смог сохранить несмотря на такую тяжелую работку. Также вызывает трепетные эмоции любовь, которую Лара пронесла через всю жизнь. Лишь в финале сериала становится понятно, что их история получилась весьма короткой. Васильев погиб, когда их дочери Алене было примерно 5-6 лет. Создатели не раскрыли этот момент и поэтому о возрасте можно судить только по эпизодам.

Фото: Кадр из сериала «Женская версия»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
