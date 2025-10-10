Все шикарно, правда есть одно но: что Кубрик думал о «Сиянии» Кинга и как это развязало войну между гениями

Когда Стэнли Кубрик взялся за экранизацию «Сияния», Стивен Кинг, казалось, получил идеального режиссёра для своего кошмара. Но всё пошло не по плану. Кубрик увидел в книге не столько историю о доме с призраками, сколько холодную метафору человеческого безумия.
Он признавался, что читал роман с увлечением — сюжет, по его словам, «был оригинальнее всего, что он встречал в жанре». И всё же режиссёр не удержался от укола: Кинг, мол, умеет придумывать, но не пишет «по-настоящему». Ему важен сюжет, а не слова.
Кубрик — рационал, Кинг — романтик
Кингу такое прочтение его истории пришлось не по вкусу. В каждом интервью он откровенно говорил: фильм гениален визуально, но эмоционально мёртв.
«Это как огромный красивый "Кадиллак" без двигателя», — признавался писатель.
Его раздражало всё — от излишне безумного Джека Николсона до слабой Венди. В его романе зло подкрадывалось незаметно, в фильме же оно вывалилось наружу сразу. Кинг видел трагедию, Кубрик — эксперимент.
Как спустя десятилетия они всё-таки «помирились»
Прошли годы, и в игру вмешался режиссёр Майк Флэнаган. Его «Доктор Сон» стал тем редким случаем, когда Кинг одобрил возвращение в отель «Оверлук». Флэнаган сумел соединить миры двух мастеров: мрачную визуальную геометрию Кубрика и живую человечность Кинга. После прочтения сценария писатель впервые сказал:
«Всё, что мне не нравилось у Кубрика, здесь исправлено».
Так, спустя сорок лет, старый спор обрёл неожиданное примирение. Кубрик снял гениальный кошмар без сердца. Кинг написал историю с сердцем, но без ледяного блеска. А Флэнаган доказал — они оба были правы.
