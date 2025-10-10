Все шикарно, правда есть одно но: что Кубрик думал о «Сиянии» Кинга и как это развязало войну между гениями

Между ними не было ни капли взаимопонимания.

Когда Стэнли Кубрик взялся за экранизацию «Сияния», Стивен Кинг, казалось, получил идеального режиссёра для своего кошмара. Но всё пошло не по плану. Кубрик увидел в книге не столько историю о доме с призраками, сколько холодную метафору человеческого безумия.

Он признавался, что читал роман с увлечением — сюжет, по его словам, «был оригинальнее всего, что он встречал в жанре». И всё же режиссёр не удержался от укола: Кинг, мол, умеет придумывать, но не пишет «по-настоящему». Ему важен сюжет, а не слова.

Кубрик — рационал, Кинг — романтик

Кингу такое прочтение его истории пришлось не по вкусу. В каждом интервью он откровенно говорил: фильм гениален визуально, но эмоционально мёртв.

«Это как огромный красивый "Кадиллак" без двигателя», — признавался писатель.

Его раздражало всё — от излишне безумного Джека Николсона до слабой Венди. В его романе зло подкрадывалось незаметно, в фильме же оно вывалилось наружу сразу. Кинг видел трагедию, Кубрик — эксперимент.

Как спустя десятилетия они всё-таки «помирились»

Прошли годы, и в игру вмешался режиссёр Майк Флэнаган. Его «Доктор Сон» стал тем редким случаем, когда Кинг одобрил возвращение в отель «Оверлук». Флэнаган сумел соединить миры двух мастеров: мрачную визуальную геометрию Кубрика и живую человечность Кинга. После прочтения сценария писатель впервые сказал:

«Всё, что мне не нравилось у Кубрика, здесь исправлено».

Так, спустя сорок лет, старый спор обрёл неожиданное примирение. Кубрик снял гениальный кошмар без сердца. Кинг написал историю с сердцем, но без ледяного блеска. А Флэнаган доказал — они оба были правы.

