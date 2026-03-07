Все сериалы пересмотрели, рассказываю, почему стоит посмотреть «Черный список» — будет держать в напряжении своей интригой

Нас ждут длинные выходные. Кажется, что все пересмотрено, но это не так.

Говорят, когда фильм или сериал смотрится на одном дыхании – это значит, что материал качественный. Любители остросюжетных сериалов могли пропустить проект «Черный список». Рассказываю, почему стоит обратить на него свое внимание.

Итак, в сериале «Черный список» всего 10 сезонов. Правды ради стоит сказать, что 4 и 5 сезоны немного подкачали, но окончание 6 сезона и начало 7 сезона задали новый тон проекту.

Сюжет посвящен опасному преступнику Реймонду Реддингтону, помогающему Элизабет Кин, спец агенту разведывательного бюро. Реймонд каждую серию дает ей и ее команде очередное имя преступника, оставаясь на свободе. Но кем приходится он главное героине, остается тайной практически до конца. Можно сказать, что финал проекта остается в некой степени открытым.

Проект хорош тем, что в нем есть и детектив, и немного юмор, и интересная линия отношений США-СССР (Россия).

Отдельно стоит отметить актерскую игру Джеймса Спейдера. Он известен своими ролями в кинолентах «Девушка в розовом», «Звёздные врата», «Автокатастрофа», «Секретарша». Кроме того, в 2015 году Спейдер сыграл суперзлодея Альтрона в фильме «Мстители: Эра Альтрона». Словом, очень интересно смотреть на грани его таланта. Можно сказать, что весь проект держится на нем.